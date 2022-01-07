***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGerçekleştirmiş olduğumuz ekonomizer yatırımıyla elde edilen enerji geri kazanımı sayesinde gerek rekabet gücümüzün artırılması, gerekse de emisyon salınımlarının azaltılarak Dünya ve ülkemizde çevre bilincinin sürdürülebilmesi amaçlanmış , olup yeşil dünya adına şirketimiz katkıda bulunmuştur. Kamuoyuna ve değerli yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/990077BIST