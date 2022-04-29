***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.04.2022 09:45
***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz'in bağlı bulunduğu Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası ile Türkiye Tekstil, Örme, Giyim ve Deri Sanayii İşçileri Sendikası (TEKSİF) arasında XXVI. Dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmıştır
ve 36 ay süreli yeni Grup Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025365
BIST
10:532.428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,30
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.423
10:5314,8194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0298
|Açılış
|: 14,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8244
En Düşük
14,7579
10:5315,6568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0986
|Açılış
|: 15,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6701
En Düşük
15,5143
10:53913,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 12,65
|Açılış
|: 913,14
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
913,42
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler10:51
|CEMTS
|25,96
|32.868.023
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|5.017.989
|% 9,96
|
|UFUK
|31,38
|2.964.216
|% 9,95
|
|MERKO
|3,70
|15.929.939
|% 9,79
|
|CRDFA
|2,50
|6.505.251
|% 9,65
|
|LIDER
|22,86
|81.073.555
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|11.093.782
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|1.390.820
|% -9,94
|
|DITAS
|28,60
|11.470.260
|% -6,34
|
|ENJSA
|13,81
|93.723.932
|% -6,12
|
|THYAO
|41,12
|1.132.765.687
|% 1,53
|
|AKBNK
|8,95
|288.042.106
|% -0,22
|
|GARAN
|14,99
|245.653.980
|% 0,07
|
|SISE
|17,83
|237.204.352
|% 0,68
|
|TUPRS
|238,20
|219.587.387
|% 0,08
|
|EKGYO
|2,67
|172.782.270
|% 0,75
|
|SKBNK
|1,19
|67.050.208
|% -1,65
|
|ODAS
|2,43
|115.773.961
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,88
|181.766.519
|% -0,61
|
|AKBNK
|8,95
|288.042.106
|% -0,22
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8144
|14,8178
|% 0,19
|
|Euro
|15,6529
|15,6616
|% 0,66
|
|Sterlin
|18,5476
|18,6407
|% 1,01
|
|Frank
|15,2311
|15,3228
|% 0,54
|
|Riyal
|3,9374
|3,9571
|% 0,21
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|23,13
|
|Altın Gr.
|911
|911
|10,41
|
|Cumhuriyet
|5.982
|6.072
|-22,00
|
|Tam
|5.954
|6.102
|-24,87
|
|Yarım
|2.878
|2.952
|-12,04
|
|Çeyrek
|1.443
|1.476
|-6,02
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,57
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,20
|0,18
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,87
|