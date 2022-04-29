***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz'in bağlı bulunduğu Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası ile Türkiye Tekstil, Örme, Giyim ve Deri Sanayii İşçileri Sendikası (TEKSİF) arasında XXVI. Dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmıştırve 36 ay süreli yeni Grup Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025365BIST