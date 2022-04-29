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***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.04.2022 09:45
***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

   Şirketimiz'in   bağlı bulunduğu  Türkiye Tekstil Sanayi  İşverenleri  Sendikası   ile  Türkiye Tekstil, Örme, Giyim ve Deri Sanayii İşçileri Sendikası (TEKSİF)  arasında   XXVI. Dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri  anlaşma ile  sonuçlanmıştır
ve 36 ay süreli  yeni   Grup Toplu İş Sözleşmesi  imzalanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025365


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CEMTS 25,96 32.868.023 % 10,00  
YUNSA 24,74 5.017.989 % 9,96  
UFUK 31,38 2.964.216 % 9,95  
MERKO 3,70 15.929.939 % 9,79  
CRDFA 2,50 6.505.251 % 9,65  
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10:51 Alış Satış %  
Dolar 14,8144 14,8178 % 0,19  
Euro 15,6529 15,6616 % 0,66  
Sterlin 18,5476 18,6407 % 1,01  
Frank 15,2311 15,3228 % 0,54  
Riyal 3,9374 3,9571 % 0,21  
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10:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.917 1.918 23,13  
Altın Gr. 911 911 10,41  
Cumhuriyet 5.982 6.072 -22,00  
Tam 5.954 6.102 -24,87  
Yarım 2.878 2.952 -12,04  
Çeyrek 1.443 1.476 -6,02  
Gümüş.Ons 23,54 23,57 0,40  
Gümüş Gr. 11,17 11,20 0,18  
B. Petrol 108 108 0,87  
Seans Raporu 10:51
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