LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

BIST En Aktif Hisseler14:03
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|17,9521
|17,9557
|% 0,39
|Euro
|18,3722
|18,3872
|% 0,10
|Sterlin
|21,8583
|21,9679
|% -0,03
|Frank
|18,7746
|18,8877
|% 0,03
|Riyal
|4,7646
|4,7885
|% 0,29
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|1,67
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|5,09
|Cumhuriyet
|6.814
|6.917
|40,00
|Tam
|6.845
|6.894
|11,00
|Yarım
|3.335
|3.370
|5,00
|Çeyrek
|1.673
|1.685
|3,00
|Gümüş.Ons
|20,30
|20,33
|-0,05
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|-0,01
|B. Petrol
|99
|99
|-0,88
Seans Raporu 14:03
- 14:18NTGAZ Yüzde 5.56 oranında artışla 13.09 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 463, 676 adet işlem
- 14:17DURDO Yüzde 7.04 oranında artışla 28.58 lira fiyatla işlem gören hissede 611, 928 adet işlem
- 14:16ORMA Yüzde 10.00 oranında artışla 33.44 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 379 adet işlem
- 14:15XU100 Endeks 2, 665 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 31 üstünde . İşlem hacmi 22, 539.00 milyon TL de
- 14:15PSDTC Yüzde 4.16 oranında artışla 25.52 lira fiyatla işlem gören hissede 704, 325 adet işlem