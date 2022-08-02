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***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.08.2022 12:11
***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

"Şirketimiz yönetim kurulu  sürdürülebilirlik ilkeleri kapsamında , faaliyetlerimizin  enerji tasarrufu,  verimlilik , maliyet şartlarını olumlu yönde etkileyeceği düşünülen buhar jeneratörü yatırımı yapma kararı almıştır , buhar jeneratörü yatırımı iki faz şeklinde tamamlanacak şekilde olacaktır.Birinci fazın tamamlanmasını takiben yatırımın ikinci fazına başlayacaktır.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur "





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050975


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