***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar"Şirketimiz yönetim kurulu sürdürülebilirlik ilkeleri kapsamında , faaliyetlerimizin enerji tasarrufu, verimlilik , maliyet şartlarını olumlu yönde etkileyeceği düşünülen buhar jeneratörü yatırımı yapma kararı almıştır , buhar jeneratörü yatırımı iki faz şeklinde tamamlanacak şekilde olacaktır.Birinci fazın tamamlanmasını takiben yatırımın ikinci fazına başlayacaktır.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur "http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050975BIST