***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.08.2022 09:43
***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
08 Ağustos - 18 Ağustos 2022 tarihleri arasında makine parkımızda ki tüm makinelerin yıllık olağan genel bakım ve revizyonları yapılacağından dolayı, Fabrikamız planlı duruşa geçecek olup üretime ara verilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052207
BIST
18:052.724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
0
En Düşük
0
18:0517,9644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0549
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9644
En Düşük
17,8915
18:0518,3994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0251
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4166
En Düşük
18,3517
18:051.033,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,76
|Açılış
|: 1.033,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TKFEN
|26,78
|449.083.232
|% 0,00
|
|SILVR
|22,40
|13.779.687
|% 0,00
|
|SNGYO
|4,98
|80.590.936
|% 0,00
|
|ULKER
|15,85
|315.241.501
|% 0,00
|
|TTRAK
|236,90
|81.683.716
|% 0,00
|
|TKFEN
|26,78
|449.083.232
|% 0,00
|
|SILVR
|22,40
|13.779.687
|% 0,00
|
|SNGYO
|4,98
|80.590.936
|% 0,00
|
|ULKER
|15,85
|315.241.501
|% 0,00
|
|TTRAK
|236,90
|81.683.716
|% 0,00
|
|THYAO
|55,30
|6.055.347.414
|% 0,00
|
|SISE
|23,76
|2.775.911.565
|% 0,00
|
|HEKTS
|38,24
|2.689.916.960
|% 0,00
|
|KARSN
|7,43
|1.762.674.932
|% 0,00
|
|SASA
|50,05
|1.470.196.312
|% 0,00
|
|TSKB
|3,11
|1.215.130.213
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,23
|939.290.463
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,06
|1.375.854.580
|% 0,00
|
|KARSN
|7,43
|1.762.674.932
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,36
|412.188.529
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9586
|17,9644
|% 0,31
|
|Euro
|18,3879
|18,3994
|% 0,14
|
|Sterlin
|21,7546
|21,8637
|% 0,17
|
|Frank
|18,6886
|18,8012
|% 0,03
|
|Riyal
|4,7655
|4,7894
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-0,92
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.033
|1,81
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.910
|6.975
|-15,00
|
|Yarım
|3.367
|3.410
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.704
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,21
|20,23
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|0,04
|
|B. Petrol
|94,86
|94,86
|0,74
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58CEMTS
Yüzde 9.96 oranında artışla 35.34 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 738, 284 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, TKFEN, GUBRF
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 08 artarak (% 1.69 ) 2, 410
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRPLS, OZGYO, ORCAY, YEOTK, ISFIN, DARDL, EMNIS, DGGYO, CEMTS, DURDO
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KZBGY, SRVGY, COSMO, BRKO, SNGYO