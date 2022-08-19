***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFabrikamız makine parkı'nın yıllık olağan genel bakım ve revizyon faaliyetlerinin elimizde olmayan sebepler ile uzaması sebebiyle,planlı bakım duruşumuz'un sona ermesiyle birlikte 22.08.2022 pazartesi günü itibarıyla üretim faaliyetlerimiz başlayacaktır .Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057165BIST