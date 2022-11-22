***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin enerji verimliliği , yenilenebilir enerji , yeşil ekonomi yatırım politikalari kapsamında 2021 yılında başlayıp aynı yılın sonunda tamamlanıp devreye alınan çatı üstü güneş enerjisi santrali yatırımı , kısa adı TurSEFF olan , Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) 'nin Sürdürülebilir enerji finansman programı kapsamında2500 'den fazla yeşil proje arasından 8 firma arasına girmiş ve TurSEFF mükemmellik ödülüne layık bulunmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081517BIST