***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.12.2022 09:36
***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulu üyesi sayın Erdal Kesrelioğlu'nun istifası 13.12.2022 tarihi itibarıyla yönetim kurulumuzca kabul edilmiş olup,
İstifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliği , denetim komitesi ve riskin erken teşhisi üyeliklerine 'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yapılacak ilk Genel Kurul' da genel kurul'un onayına sunulmak üzere yönetim kurulumuzca yapılacak atama'nın daha sonra kamuoyu'nun bilgisine sunulacağını bilginize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086786
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