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***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.12.2022 09:36
***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz yönetim kurulu üyesi   sayın Erdal Kesrelioğlu'nun   istifası  13.12.2022 tarihi  itibarıyla  yönetim kurulumuzca kabul edilmiş olup,
İstifa  nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliği , denetim komitesi ve riskin erken teşhisi üyeliklerine 'ne   Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yapılacak ilk Genel Kurul' da genel kurul'un onayına sunulmak üzere  yönetim kurulumuzca yapılacak  atama'nın  daha sonra kamuoyu'nun bilgisine  sunulacağını  bilginize sunarız.
        
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086786


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Cumhuriyet 7.184 7.293 -38,00  
Tam 7.221 7.274 31,00  
Yarım 3.497 3.556 15,00  
Çeyrek 1.754 1.778 8,00  
Gümüş.Ons 23,38 23,41 0,08  
Gümüş Gr. 14,06 14,08 0,11  
B. Petrol 79,39 79,39 1,40  
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