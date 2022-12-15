***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.12.2022 09:07
***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Sayın Erdal Kesrelioğlu'nun istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre ilk Genel Kurul'un tasvibine arz edilmek üzere yönetim kurulumuzca Sayın Ferda Besli' nin atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087416
BIST
10:275.199
En Yüksek
|Değişim
|: 2,61%
|| 132,27
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.204
En Düşük
5.174
10:2718,6502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0281
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6537
En Düşük
18,6022
10:2719,8833
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0161
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9336
En Düşük
19,8363
10:271.074,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -7,17
|Açılış
|: 1.074,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.071,60
BIST En Aktif Hisseler10:27
|UZERB
|196,90
|609.406
|% 10,00
|
|PLTUR
|11,01
|205.579
|% 9,99
|
|BTCIM
|44,76
|31.309.806
|% 9,98
|
|PRKME
|28,18
|37.320.313
|% 8,38
|
|ATSYH
|124,80
|567.341
|% 7,68
|
|MZHLD
|13,06
|19.537.460
|% -3,26
|
|KZBGY
|26,62
|130.503.747
|% -3,20
|
|KUYAS
|27,38
|83.712.123
|% -2,14
|
|VAKKO
|63,00
|10.606.057
|% -2,02
|
|MEDTR
|45,16
|2.302.613
|% -1,44
|
|THYAO
|141,00
|1.069.312.655
|% 2,92
|
|ASELS
|58,35
|832.499.344
|% 3,46
|
|ENKAI
|24,64
|811.010.039
|% 5,75
|
|EKGYO
|8,11
|793.515.108
|% 2,01
|
|KRDMD
|18,60
|736.895.733
|% 4,44
|
|EKGYO
|8,11
|793.515.108
|% 2,01
|
|SKBNK
|2,79
|208.418.886
|% 2,57
|
|ISCTR
|11,45
|551.361.391
|% 2,51
|
|SNGYO
|3,62
|162.511.554
|% -0,28
|
|KRDMD
|18,60
|736.895.733
|% 4,44
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6465
|18,6502
|% 0,15
|
|Euro
|19,8628
|19,8833
|% -0,08
|
|Sterlin
|23,0254
|23,1409
|% -0,22
|
|Frank
|20,0353
|20,1560
|% -0,26
|
|Riyal
|4,9448
|4,9696
|% 0,12
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-14,69
|
|Altın Gr.
|1.074
|1.075
|-7,17
|
|Cumhuriyet
|7.248
|7.357
|-8,00
|
|Tam
|7.236
|7.291
|-37,00
|
|Yarım
|3.504
|3.564
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.757
|1.782
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,28
|23,32
|-0,60
|
|Gümüş Gr.
|13,96
|13,98
|-0,34
|
|B. Petrol
|81,97
|81,97
|-0,73
|
Seans Raporu
10:27
daha fazla
-
10:41BTCIM
Yüzde 9.98 oranında artışla 44.76 lira fiyatla işlem gören hissede 709, 330 adet işlem
-
10:40ENKAI
Yüzde 5.84 oranında artışla 24.66 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 625, 775 adet işlem
-
10:39XU100
Endeks 5, 198 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 6 üstünde . İşlem hacmi 13, 897.00 milyon TL de
-
10:39KRDMB
Yüzde 5.96 oranında artışla 17.61 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 459, 819 adet işlem
-
10:38IZFAS
Yüzde 7.31 oranında artışla 5.43 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 181, 247 adet işlem