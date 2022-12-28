***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim kurulumuz , enerji verimliliği politikalarımız kapsamında , T.C.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında işletmemizde kullanılan enerji'nin yoğunluğunu 40 aylık dönem içinde en az %10 oranında azaltmayı taahhüt ettiği Gönüllü Anlaşma imzalanmasına karar verilmiştir. Anlaşma ile belirlenen taahhüdün gerçekleşmesi durumunda ilgili yasal düzenleme kapsamında "Gönüllü anlaşma'nın yapıldığı yıla ait enerji giderinin %30'u, Bakanlık ödeneklerinin yeterli olması durumunda ve 1.000.000 TL'yi geçmemek kaydıyla, bakanlık bütçesinden karşılanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090413BIST