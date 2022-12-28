***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.12.2022 09:41
***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim kurulumuz , enerji verimliliği politikalarımız kapsamında , T.C.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında işletmemizde kullanılan enerji'nin yoğunluğunu 40 aylık dönem içinde en az %10 oranında azaltmayı taahhüt ettiği Gönüllü Anlaşma imzalanmasına karar verilmiştir. Anlaşma ile belirlenen taahhüdün gerçekleşmesi durumunda ilgili yasal düzenleme kapsamında "Gönüllü anlaşma'nın yapıldığı yıla ait enerji giderinin %30'u, Bakanlık ödeneklerinin yeterli olması durumunda ve 1.000.000 TL'yi geçmemek kaydıyla, bakanlık bütçesinden karşılanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090413
BIST
12:325.408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -26,44
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
12:3218,7164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0455
|Açılış
|: 18,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
12:3219,9171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0304
|Açılış
|: 20,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
12:321.084,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -4,21
|Açılış
|: 1.084,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler12:30
|COSMO
|115,60
|2.555.916
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|967.272
|% 9,97
|
|BALAT
|24,50
|863.037
|% 9,77
|
|BRKVY
|36,10
|427.925.111
|% 8,15
|
|KONTR
|157,40
|200.028.198
|% 6,21
|
|BRKO
|4,78
|433.063
|% -9,98
|
|PLTUR
|17,36
|12.359.278
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,47
|300.809
|% -9,89
|
|IMASM
|221,10
|85.509.259
|% -9,01
|
|VKING
|22,80
|329.118
|% -8,14
|
|KOZAL
|611,00
|3.459.572.093
|% -7,83
|
|THYAO
|140,70
|3.014.204.884
|% -1,68
|
|ENKAI
|31,66
|2.884.508.354
|% 3,60
|
|KRDMD
|17,80
|1.812.383.166
|% 0,23
|
|PETKM
|19,58
|1.677.640.576
|% -0,76
|
|EKGYO
|8,23
|1.166.910.720
|% -0,96
|
|YKBNK
|11,75
|1.291.308.099
|% -0,51
|
|ISCTR
|12,91
|1.316.214.190
|% -0,62
|
|KRDMD
|17,80
|1.812.383.166
|% 0,23
|
|ENKAI
|31,66
|2.884.508.354
|% 3,60
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7134
|18,7195
|% 0,26
|
|Euro
|19,9139
|19,9238
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,4348
|22,5473
|% 0,21
|
|Frank
|20,0365
|20,1572
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9648
|4,9897
|% 0,26
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-11,90
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.084
|-4,12
|
|Cumhuriyet
|7.283
|7.393
|-7,00
|
|Tam
|7.318
|7.373
|-26,00
|
|Yarım
|3.544
|3.610
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.777
|1.804
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,67
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|14,24
|14,26
|-0,18
|
|B. Petrol
|84,07
|84,07
|-0,61
|