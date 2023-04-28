***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarLüks Kadife Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 'nin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında görev süresi bir yıl olmak üzere 2023 yılı için yönetim kuruluna seçilen üyelerin görev dağılımının aşağıdaki şekilde olmasına karar verilmiştir.Yönetim KuruluYönetim Kurulu Başkanı : Yaşar KÜÇÜKÇALIKYönetim Kurulu Başkan Vekili : Yılmaz KÜÇÜKÇALIKYönetim Kurulu Üyesi : Ferda BESLİYönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) : Cengiz YILMAZYönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) : Erk HACIHASANOĞLUhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142584BIST