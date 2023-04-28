***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.04.2023 08:39
***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Lüks Kadife Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 'nin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında görev süresi bir yıl olmak üzere 2023 yılı için yönetim kuruluna seçilen üyelerin görev dağılımının aşağıdaki şekilde olmasına karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu Başkanı : Yaşar KÜÇÜKÇALIK
Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Yılmaz KÜÇÜKÇALIK
Yönetim Kurulu Üyesi : Ferda BESLİ
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) : Cengiz YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) : Erk HACIHASANOĞLU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142584
BIST
10:394.749
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En Düşük
1.239,46
BIST En Aktif Hisseler10:37
|GOODY
|13,98
|9.491.987
|% 9,99
|
|AVHOL
|16,21
|12.000.761
|% 9,97
|
|GRTRK
|23,40
|1.056.182
|% 9,96
|
|EUPWR
|71,80
|312.683.328
|% 9,95
|
|EGSER
|28,08
|12.200.094
|% 9,95
|
|IHAAS
|171,60
|4.382.166
|% -9,97
|
|IMASM
|27,74
|109.262.427
|% -8,81
|
|CEMTS
|39,92
|48.005.713
|% -8,23
|
|DESA
|48,06
|11.239.714
|% -7,67
|
|OTKAR
|843,30
|36.314.538
|% -6,17
|
|CVKMD
|185,80
|826.868.276
|% 0,16
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|KOPOL
|51,70
|775.186.054
|% 0,68
|
|EREGL
|33,24
|710.489.426
|% 1,90
|
|KONTR
|145,30
|402.899.167
|% 0,76
|
|THYAO
|130,90
|341.320.267
|% 0,08
|
|EREGL
|33,24
|710.489.426
|% 1,90
|
|EKGYO
|6,18
|130.558.135
|% -0,48
|
|AKFYE
|13,03
|253.610.857
|% 0,15
|
|KOPOL
|51,70
|775.186.054
|% 0,68
|
|ISCTR
|11,21
|145.660.634
|% -0,80
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|10:37
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|19,4511
|19,4562
|% 0,16
|
|Euro
|21,4089
|21,4305
|% 0,13
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|Sterlin
|24,2168
|24,3382
|% -0,03
|
|Frank
|21,6536
|21,7841
|% 0,02
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|Riyal
|5,1710
|5,1969
|% 0,07
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|10:37
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.982
|1.982
|-5,40
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|Altın Gr.
|1.240
|1.240
|-2,19
|
|Cumhuriyet
|8.997
|9.133
|-66,00
|
|Tam
|9.025
|9.220
|-62,00
|
|Yarım
|4.405
|4.508
|-30,00
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|Çeyrek
|2.209
|2.268
|-11,00
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|Gümüş.Ons
|24,88
|24,91
|-0,03
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|Gümüş Gr.
|15,57
|15,59
|-0,01
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|B. Petrol
|78,46
|78,46
|0,24
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