***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarLüks Kadife Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında görev süresi bir yıl olmak üzere yönetim kuruluna ve komitelere seçilen üyeler ve görev dağılımlarının aşağıdaki şekilde olmasına karar verilmiştir.Yönetim KuruluYönetim Kurulu Başkanı : Yaşar KÜÇÜKÇALIKYönetim Kurulu Başkan Vekili : Yılmaz KÜÇÜKÇALIKYönetim Kurulu Üyesi : Ferda BESLİYönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) : Cengiz YILMAZYönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) : Erk HACIHASANOĞLUKomitelerKurumsal Yönetim Komitesi Başkanı : Cengiz YılmazKurumsal Yönetim Komitesi Üyesi : Erk HacıhasanoğluKurumsal Yönetim Komitesi Üyesi : İlker Özdemir (Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi)Denetimden Sorumlu Komite Başkanı : Erk HacıhasanoğluDenetimden Sorumlu Komite Üyesi : Cengiz YılmazDenetimden Sorumlu Komite Üyesi : Ferda BesliRiskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı : Cengiz YılmazRiskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi : Yaşar KüçükçalıkRiskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi : Yılmaz KüçükçalıkSürdürülebilirlik Komitesi Başkanı : Yılmaz KüçükçalıkSürdürülebilirlik Komitesi Üyesi : Yaşar KüçükçalıkSürdürülebilirlik Komitesi Üyesi : İlker ÖzdemirSürdürülebilirlik Komitesi Üyesi : Hasan Yurdakulolarak oluşturulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142583BIST