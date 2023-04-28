***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.04.2023 08:39
***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Lüks Kadife Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında görev süresi bir yıl olmak üzere yönetim kuruluna ve komitelere seçilen üyeler ve görev dağılımlarının aşağıdaki şekilde olmasına karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu Başkanı : Yaşar KÜÇÜKÇALIK
Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Yılmaz KÜÇÜKÇALIK
Yönetim Kurulu Üyesi : Ferda BESLİ
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) : Cengiz YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) : Erk HACIHASANOĞLU
Komiteler
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı : Cengiz Yılmaz
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi : Erk Hacıhasanoğlu
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi : İlker Özdemir (Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi)
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı : Erk Hacıhasanoğlu
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi : Cengiz Yılmaz
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi : Ferda Besli
Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı : Cengiz Yılmaz
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi : Yaşar Küçükçalık
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi : Yılmaz Küçükçalık
Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı : Yılmaz Küçükçalık
Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi : Yaşar Küçükçalık
Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi : İlker Özdemir
Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi : Hasan Yurdakul
olarak oluşturulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142583
BIST