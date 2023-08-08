***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.08.2023 10:00
***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İşletmemizde makinelerin genel bakımı ve temizliğinin yapılması için üretime ara verilip planlı bakım duruş yapılacak olup , planlı bakım çalışmalarımız 09-19 Ağustos tarihleri arasında olacaktır.21 Ağustos tarihinden itibaren üretime devam edilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181856
BIST
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12:017.451
En Düşük
|Değişim
|: -0,26%
|| -19,48
|Açılış
|: 7.496
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.400
En Yüksek
7.504
12:0127,0260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0636
|Açılış
|: 27,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,2445
En Düşük
26,9263
12:0129,7060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0217
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,1939
En Düşük
29,6094
12:011.681,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,80
|Açılış
|: 1.681,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,20
|
1.694,99
En Düşük
1.673,71
BIST En Aktif Hisseler11:59
|EKIZ
|26,18
|723.092
|% 10,00
|
|KLSER
|58,85
|1.475.992.576
|% 10,00
|
|CVKMD
|325,60
|299.026.484
|% 10,00
|
|ONCSM
|179,50
|94.422.102
|% 9,99
|
|TETMT
|740,00
|5.616.600
|% 9,99
|
|UZERB
|202,50
|493.493
|% -9,96
|
|AKSUE
|35,00
|119.061.408
|% -7,41
|
|KORDS
|85,05
|309.866.186
|% -7,20
|
|PKART
|30,34
|13.424.448
|% -7,10
|
|AKGRT
|4,59
|374.345.145
|% -7,09
|
|THYAO
|262,90
|5.739.154.274
|% -1,50
|
|KOZAL
|28,42
|3.587.987.829
|% 3,95
|
|ASTOR
|109,10
|2.060.338.552
|% 1,68
|
|YKBNK
|15,00
|2.030.145.704
|% 1,08
|
|ISCTR
|16,55
|1.965.823.223
|% 2,35
|
|EKGYO
|9,05
|1.345.815.892
|% -0,88
|
|YKBNK
|15,00
|2.030.145.704
|% 1,08
|
|AKFGY
|5,00
|694.182.759
|% -3,29
|
|KOZAL
|28,42
|3.587.987.829
|% 3,95
|
|ISCTR
|16,55
|1.965.823.223
|% 2,35
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0184
|27,0236
|% 0,23
|
|Euro
|29,6827
|29,7042
|% 0,07
|
|Sterlin
|34,3620
|34,5343
|% -0,09
|
|Frank
|30,8065
|30,9920
|% 0,05
|
|Riyal
|7,1815
|7,2175
|% 0,15
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|-1,65
|
|Altın Gr.
|1.680
|1.681
|0,30
|
|Cumhuriyet
|11.408
|11.580
|133,00
|
|Tam
|11.133
|11.245
|99,00
|
|Yarım
|5.571
|5.648
|49,00
|
|Çeyrek
|2.785
|2.824
|25,00
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,13
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,06
|20,09
|0,00
|
|B. Petrol
|84,39
|84,39
|-0,95
|
Seans Raporu
11:59
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12:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, KOZAA, ODAS
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12:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 23 kaybederek (% -0.36 ) 6, 633
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12:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ONCSM, PAPIL, KLSER, SEKFK, TETMT, GLBMD, ASGYO, BAYRK, CVKMD, QNBFB
-
12:14
KLSER, AVHOL, SDTTR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:14
MEGAP, SELVA, AKSUE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında