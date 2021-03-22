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***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

22.03.2021 12:21



***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Şirket Ortaklarımızdan Sn. Yaşar KÜÇÜKÇALIK kendi adına yapmış olduğu işlem ile 6.847 adet pay satışı gerçekleştirmiştir.
Şirketimiz ortaklık yapısında büyük ortaklarımız olarak Yaşar KÜÇÜKÇALIK ve Yılmaz KÜÇÜKÇALIK haricinde %5 oranını geçen ve bilinen başka bir pay sahibi bulunmamaktadır.???
İdari sorumluluğu olan kişiler ve sermayenin doğrudan ya da dolaylı olarak %5'ine sahip pay sahipleri, Şirketin sermaye piyasası araçları ve hisse senetleri üzerinde yapmış oldukları işlemleri ve sonuçlarını kamuya açıklarlar ilkesi gereği yapılan bu açıklamada yatırımcıyı etkileyebilecek özel bir durum mevcut değildir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919678


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TRILC 31,32 104.901.309 % 9,97  
AVHOL 9,20 11.149.788 % 9,00  
ARSAN 10,77 58.211.558 % 6,32  
BJKAS 6,12 289.231.596 % 3,90  
UMPAS 1,82 533.706 % 0,00  
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13:13 Alış Satış %  
Dolar 7,8225 7,8294 % 8,54  
Euro 9,3199 9,3463 % 8,80  
Sterlin 10,8547 10,9092 % 8,84  
Frank 8,4486 8,4995 % 9,27  
Riyal 2,0884 2,0989 % 8,93  
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13:13 Alış Satış %  
Altın Ons 1.733 1.734 -11,72  
Altın Gr. 438 439 33,67  
Cumhuriyet 2.872 2.916 100,00  
Tam 2.856 2.930 98,35  
Yarım 1.380 1.417 47,58  
Çeyrek 692 709 23,79  
Gümüş.Ons 25,61 25,65 -0,61  
Gümüş Gr. 6,45 6,46 0,37  
B. Petrol 64,40 64,40 -0,15  
Seans Raporu 13:13
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