***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç TarihiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.02.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000Mevcut Sermaye (TL) 10.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 28.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviLUKSK, TRALUKSK91B7 10.000.000 18.000.000,000 180,00000 LUKSK, TRALUKSK91B7 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 10.000.000 18.000.000,000 180,00000Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 15.05.2023İç Kaynakların Detayı :Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 166.612Geçmiş Yıl Karları (TL) 1.129.785Diğer Sermaye Yedekleri (TL) 16.703.603Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 02.02.2023Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 28.04.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 28.04.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 17.05.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 16.05.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 30.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde 18.000.000.-TL artırılarak 10.000.000.-TL'den 28.000.000.-TL'ye çıkarılmasına,18.000.000 TL'nin 16.703.603 TL'si olağanüstü yedeklerden 1.129.785 TL'si geçmiş yıl karlarından ve 166.612 TL'si özsermaye enflasyon düzeltme farklarından karşılanmasına, Sermaye artırımında kullanılacak olan 18.000.000.-TL'lik tutarın, bedelsiz payların artırım tarihindeki pay sahiplerine paylarına isabet eden oranda (%180) bedelsiz pay olarak tevdi edilmesine ve bedelsiz sermaye artışı sebebiyle ihraç edilecek kaydi payların, tüm pay sahiplerine payları oranında tevdi edilmesine ,· Bu kapsamda, iç kaynaklardan gerçekleştirilecek sermaye artırımına ilişkin Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Kayıtlı ve çıkarılmış sermaye " başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesine,Karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na başvurulmasına ve tabi olunan mevzuat uyarınca gerekli izin ve onay işlemlerin yerine getirilmesine karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Başvuru Yazısı.pdfEK: 2 İhraç Belgesi.pdfEK: 3 Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150804BIST