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***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.05.2023 13:33
***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.02.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 10.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 28.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
LUKSK, TRALUKSK91B7 10.000.000 18.000.000,000 180,00000 LUKSK, TRALUKSK91B7 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 10.000.000 18.000.000,000 180,00000

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 15.05.2023

İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 166.612
Geçmiş Yıl Karları (TL) 1.129.785
Diğer Sermaye Yedekleri (TL) 16.703.603


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 02.02.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 28.04.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 28.04.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 17.05.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 16.05.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 30.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde 18.000.000.-TL artırılarak 10.000.000.-TL'den 28.000.000.-TL'ye çıkarılmasına,18.000.000 TL'nin 16.703.603 TL'si olağanüstü yedeklerden 1.129.785 TL'si geçmiş yıl karlarından ve 166.612 TL'si özsermaye enflasyon düzeltme farklarından karşılanmasına, Sermaye artırımında kullanılacak olan 18.000.000.-TL'lik tutarın, bedelsiz payların artırım tarihindeki pay sahiplerine paylarına isabet eden oranda (%180) bedelsiz pay olarak tevdi edilmesine ve bedelsiz sermaye artışı sebebiyle ihraç edilecek kaydi payların, tüm pay sahiplerine payları oranında tevdi edilmesine ,
· Bu kapsamda, iç kaynaklardan gerçekleştirilecek sermaye artırımına ilişkin Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Kayıtlı ve çıkarılmış sermaye " başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesine,
Karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na başvurulmasına ve tabi olunan mevzuat uyarınca gerekli izin ve onay işlemlerin yerine getirilmesine karar verilmiştir.


Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Yazısı.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi.pdf
EK: 3 Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150804


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