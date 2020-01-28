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***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.01.2020 17:08
GÜNCEL HABERLER



***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
ilker.ozdemir@lukskadife.com.tr
caner.salor@lukskadife.com.tr

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 18.CADDE NO:30 MELİKGAZİ / KAYSERİ 0 352 321 40 61 0 352 321 40 67

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
İLKER ÖZDEMİR YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BİRİMİ YÖNETİCİSİ-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTE ÜYESİ-MUH.VE MALİ İŞLER MÜDÜRÜ 15.07.2016 0 352 321 40 61 ilker.ozdemir@lukskadife.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı- Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 206947
CANER SALOR YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BİRİMİ SORUMLUSU - SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR 28.01.2020 0352 321 40 61 caner.salor@lukskadife.com.tr

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
HİSSE SENEDİ 14.05.1991 TÜRKİYE BIST ANA PAZAR - GRUP 2




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814835


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AFYON 8,25 460.880.768 % 19,91  
DESA 5,49 45.010.749 % 19,87  
ULUSE 36,22 14.627.442 % 14,26  
OYLUM 6,37 54.753.389 % 11,95  
GUBRF 10,24 169.531.440 % 10,70  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7309 7,7697 % 0,25  
Frank 6,0933 6,1300 % 0,17  
Riyal 1,5833 1,5913 % 0,29  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.576 1.577 7,47  
Altın Gr. 302 302 2,19  
Cumhuriyet 1.992 2.022 -3,00  
Tam 1.982 2.032 -3,19  
Yarım 958 983 -1,54  
Çeyrek 481 491 -0,77  
Gümüş.Ons 17,54 17,57 0,08  
Gümüş Gr. 3,36 3,37 0,03  
B. Petrol 58,73 58,73 -0,08  
Seans Raporu
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