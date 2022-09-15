***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.09.2022 11:00
***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
İLKER ÖZDEMİR YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BİRİMİ YÖNETİCİSİ-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTE ÜYESİ-MUH.VE MALİ İŞLER MÜDÜRÜ 15.07.2016 0 352 321 40 61 ilker.ozdemir@lukskadife.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı- Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 206947
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063282
BIST
13:503.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 1,58
|Açılış
|: 3.456
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
3.494
En Düşük
3.406
13:5018,2793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0503
|Açılış
|: 18,4130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2861
En Düşük
18,2314
13:5018,2679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0633
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3117
En Düşük
18,1907
13:50990,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -5,17
|Açılış
|: 990,37
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
989,32
BIST En Aktif Hisseler13:48
|ZOREN
|3,20
|388.920.430
|% 9,97
|
|TRCAS
|14,24
|65.455.657
|% 9,96
|
|IHLAS
|0,67
|77.517.752
|% 9,84
|
|ANELE
|3,69
|24.386.718
|% 9,82
|
|AKENR
|2,35
|71.055.320
|% 9,81
|
|ROYAL
|6,03
|1.797.055
|% -10,00
|
|HKTM
|34,38
|14.567.346
|% -10,00
|
|GARAN
|23,96
|1.697.531.534
|% -9,99
|
|VAKBN
|11,54
|2.353.205.581
|% -9,98
|
|ATSYH
|127,40
|2.197.268
|% -9,96
|
|ASELS
|35,90
|4.671.181.189
|% 8,79
|
|THYAO
|75,45
|3.091.568.236
|% 1,55
|
|YKBNK
|7,24
|3.005.785.836
|% -7,89
|
|ISCTR
|9,32
|2.951.180.885
|% -8,36
|
|VAKBN
|11,54
|2.353.205.581
|% -9,98
|
|YKBNK
|7,24
|3.005.785.836
|% -7,89
|
|EKGYO
|4,41
|1.436.071.022
|% -0,23
|
|ISCTR
|9,32
|2.951.180.885
|% -8,36
|
|VAKBN
|11,54
|2.353.205.581
|% -9,98
|
|HALKB
|11,04
|2.014.026.634
|% -9,95
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2599
|18,2649
|% 0,20
|
|Euro
|18,2578
|18,2691
|% 0,35
|
|Sterlin
|20,9414
|21,0465
|% -0,21
|
|Frank
|19,0053
|19,1198
|% 0,69
|
|Riyal
|4,8436
|4,8679
|% 0,15
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.686
|1.687
|-10,63
|
|Altın Gr.
|990
|990
|-5,17
|
|Cumhuriyet
|6.670
|6.771
|-61,00
|
|Tam
|6.697
|6.758
|-34,00
|
|Yarım
|3.263
|3.303
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.652
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,35
|19,38
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,38
|-0,15
|
|B. Petrol
|93,47
|93,47
|-0,63
|