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***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.09.2022 11:00
***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
İLKER ÖZDEMİR YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BİRİMİ YÖNETİCİSİ-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTE ÜYESİ-MUH.VE MALİ İŞLER MÜDÜRÜ 15.07.2016 0 352 321 40 61 ilker.ozdemir@lukskadife.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı- Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 206947




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063282


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ZOREN 3,20 388.920.430 % 9,97  
TRCAS 14,24 65.455.657 % 9,96  
IHLAS 0,67 77.517.752 % 9,84  
ANELE 3,69 24.386.718 % 9,82  
AKENR 2,35 71.055.320 % 9,81  
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13:48 Alış Satış %  
Dolar 18,2599 18,2649 % 0,20  
Euro 18,2578 18,2691 % 0,35  
Sterlin 20,9414 21,0465 % -0,21  
Frank 19,0053 19,1198 % 0,69  
Riyal 4,8436 4,8679 % 0,15  
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13:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.686 1.687 -10,63  
Altın Gr. 990 990 -5,17  
Cumhuriyet 6.670 6.771 -61,00  
Tam 6.697 6.758 -34,00  
Yarım 3.263 3.303 -18,00  
Çeyrek 1.637 1.652 -8,00  
Gümüş.Ons 19,35 19,38 -0,27  
Gümüş Gr. 11,36 11,38 -0,15  
B. Petrol 93,47 93,47 -0,63  
Seans Raporu 13:48
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