***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriElektronik Posta AdresiE-postailker.ozdemir@lukskadife.com.trtugba.sahin@lukskadife.com.trSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)YILMAZ KÜÇÜKÇALIK 4.002.135,88 TRY 40,02YAŞAR KÜÇÜKÇALIK 4.001.057,89 TRY 40,01DİĞER 1.996.806,23 TRY 19,97Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviYILMAZ KÜÇÜKÇALIK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil 40.02 Bağımsız Üye DeğilYAŞAR KÜÇÜKÇALIK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil 40.01 Bağımsız Üye DeğilFERDA BESLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 18.04.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye DeğilERK HACIHASANOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 18.04.2023 İcrada Görevli Değil Bağımsız ÜyeCENGİZ YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 18.04.2023 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141564BIST