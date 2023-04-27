***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.04.2023 11:49
***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
ilker.ozdemir@lukskadife.com.tr
tugba.sahin@lukskadife.com.tr
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
YILMAZ KÜÇÜKÇALIK 4.002.135,88 TRY 40,02
YAŞAR KÜÇÜKÇALIK 4.001.057,89 TRY 40,01
DİĞER 1.996.806,23 TRY 19,97
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
YILMAZ KÜÇÜKÇALIK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil 40.02 Bağımsız Üye Değil
YAŞAR KÜÇÜKÇALIK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil 40.01 Bağımsız Üye Değil
FERDA BESLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 18.04.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil
ERK HACIHASANOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 18.04.2023 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye
CENGİZ YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 18.04.2023 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141564
BIST