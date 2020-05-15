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***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

15.05.2020 00:07
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***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Açıklamalar

    Lüks Kadife Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 'nin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında görev süresi bir yıl olmak üzere yönetim kurulu komitelerine seçilen üyelerin ve görev dağılımının aşağıdaki şekilde olmasına karar verilmiştir.
  
Komiteler
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı    : Şerife Türcan Özşuca
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi          : Ali Rıza Hasoğlu
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi          : İlker Özdemir  (Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi)
  
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı    : Şerife Türcan Özşuca
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi        : Ali Rıza Hasoğlu
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi        : Erdal Kesrelioğlu
  
Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı  : Şerife Türcan Özşuca
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi      : Ali Rıza Hasoğlu
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi      : Erdal Kesrelioğlu
olarak oluşturulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845230


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