***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
15.05.2020 00:07
***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Lüks Kadife Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 'nin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında görev süresi bir yıl olmak üzere yönetim kurulu komitelerine seçilen üyelerin ve görev dağılımının aşağıdaki şekilde olmasına karar verilmiştir.
Komiteler
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı : Şerife Türcan Özşuca
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi : Ali Rıza Hasoğlu
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi : İlker Özdemir (Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi)
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı : Şerife Türcan Özşuca
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi : Ali Rıza Hasoğlu
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi : Erdal Kesrelioğlu
Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı : Şerife Türcan Özşuca
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi : Ali Rıza Hasoğlu
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi : Erdal Kesrelioğlu
olarak oluşturulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845230
BIST
18:05101.983
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 2.214,81
|Açılış
|: 100.897
|
|Önceki Kapanış
|: 99.768
|
102.225
En Düşük
100.897
18:056,8776
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0237
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8998
En Düşük
6,8321
18:057,5061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0480
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5132
En Düşük
7,3942
18:05383,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -3,02
|Açılış
|: 383,95
|
|Önceki Kapanış
|: 386,97
|
391,08
En Düşük
382,24
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|10,89
|1.319.484
|% 10,00
|
|METAL
|1,43
|320.635
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,20
|6.463.552
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|802.827
|% 10,00
|
|ISATR
|377.300,00
|377.300
|% 10,00
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% -10,00
|
|TACTR
|7,29
|307.186
|% -10,00
|
|TUKAS
|15,68
|59.350.012
|% -9,99
|
|EKIZ
|15,22
|694.199
|% -9,99
|
|YONGA
|18,47
|317.555
|% -9,99
|
|SASA
|10,27
|1.207.506.681
|% 1,28
|
|THYAO
|10,80
|1.017.432.376
|% 2,08
|
|GARAN
|7,75
|836.067.682
|% 0,65
|
|PGSUS
|55,05
|808.155.889
|% 8,15
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,31
|247.967.094
|% 4,80
|
|ISFIN
|4,04
|737.396.635
|% 3,59
|
|CEMAS
|1,10
|149.412.402
|% 3,77
|
|KARSN
|1,75
|229.050.017
|% 1,74
|
|KRDMD
|2,46
|322.362.948
|% -1,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3719
|8,4139
|% 0,49
|
|Frank
|7,0688
|7,1114
|% -0,08
|
|Riyal
|1,8259
|1,8351
|% -0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|-7,53
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-3,20
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.513
|-6,10
|
|Tam
|2.540
|2.578
|-6,20
|
|Yarım
|1.239
|1.260
|-3,10
|
|Çeyrek
|620
|630
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|17,07
|17,10
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,78
|0,09
|
|B. Petrol
|35,37
|35,37
|2,87
|
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