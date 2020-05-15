***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarLüks Kadife Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 'nin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında görev süresi bir yıl olmak üzere yönetim kurulu komitelerine seçilen üyelerin ve görev dağılımının aşağıdaki şekilde olmasına karar verilmiştir.KomitelerKurumsal Yönetim Komitesi Başkanı : Şerife Türcan ÖzşucaKurumsal Yönetim Komitesi Üyesi : Ali Rıza HasoğluKurumsal Yönetim Komitesi Üyesi : İlker Özdemir (Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi)Denetimden Sorumlu Komite Başkanı : Şerife Türcan ÖzşucaDenetimden Sorumlu Komite Üyesi : Ali Rıza HasoğluDenetimden Sorumlu Komite Üyesi : Erdal KesrelioğluRiskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı : Şerife Türcan ÖzşucaRiskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi : Ali Rıza HasoğluRiskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi : Erdal Kesrelioğluolarak oluşturulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845230BIST