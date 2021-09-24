***LUKSK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
24.09.2021 16:48
***LUKSK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler LUKSK
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş. TRALUKSK91B7 LUKSK Nakit Temettü Ödeme 12,75 15 24/09/2021 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965173
BIST
18:051.385
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -16,78
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.376
18:058,8726
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1107
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,8919
En Düşük
8,7526
18:0510,4675
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,1584
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2100
|
10,4675
En Düşük
10,2810
18:05499,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 8,57
|Açılış
|: 499,41
|
|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
500,06
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALBRK
|1,65
|77.517.940
|% 10,00
|
|IEYHO
|0,99
|34.472.305
|% 10,00
|
|PKENT
|2.364,80
|5.081.559
|% 10,00
|
|TKURU
|210,10
|8.440.780
|% 10,00
|
|YEOTK
|73,20
|163.854.042
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,55
|5.497.497
|% -9,97
|
|NUGYO
|8,69
|113.146.211
|% -9,95
|
|KTSKR
|53,75
|16.629.025
|% -9,82
|
|AGYO
|2,96
|34.279.272
|% -9,76
|
|DZGYO
|1,95
|41.339.181
|% -9,72
|
|GARAN
|8,82
|2.134.868.458
|% -3,92
|
|THYAO
|13,62
|966.432.086
|% 2,18
|
|KIMMR
|4,02
|940.249.801
|% -4,96
|
|SISE
|8,19
|630.891.000
|% -0,61
|
|TUPRS
|110,80
|587.197.308
|% -0,36
|
|GARAN
|8,82
|2.134.868.458
|% -3,92
|
|YKBNK
|2,32
|553.035.629
|% -2,93
|
|KIMMR
|4,02
|940.249.801
|% -4,96
|
|EKGYO
|1,79
|324.718.310
|% -1,65
|
|AKBNK
|5,14
|570.379.885
|% -3,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8711
|8,8726
|% 1,26
|
|Euro
|10,3862
|10,4675
|% 1,54
|
|Sterlin
|12,1117
|12,1725
|% 1,06
|
|Frank
|9,5719
|9,6296
|% 1,42
|
|Riyal
|2,3611
|2,3729
|% 1,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.751
|7,70
|
|Altın Gr.
|499
|499
|8,51
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|39,00
|
|Tam
|3.277
|3.359
|37,24
|
|Yarım
|1.584
|1.625
|18,01
|
|Çeyrek
|794
|812
|9,01
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,45
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,06
|
|B. Petrol
|78,05
|78,05
|0,82
|
Seans Raporu
18:05
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17:58DESPC
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Endeks 1, 382 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 36 altında . İşlem hacmi 12, 074.00 milyon TL de
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