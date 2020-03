***LUKSK* *MRDIN* *BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***LUKSK******MRDIN******BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler BERA, LUKSK, MRDINSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **BERA 1 BERA HOLDING A.S. E AHMET AKBAYRAK 720,000BERA 2 BERA HOLDING A.S. E BEKIR SAHINOGLU 2.560,000BERA 3 BERA HOLDING A.S. E BERA VAKFI 4.000.000,000BERA 4 BERA HOLDING A.S. E EMRAH AYDIN 480,000BERA 5 BERA HOLDING A.S. E HASAN ÇELIK 1.680,000BERA 6 BERA HOLDING A.S. E HAVVA KUTLU 808,000BERA 7 BERA HOLDING A.S. E HÜSEYIN AKTAS 800,000BERA 8 BERA HOLDING A.S. E MEVLÜT ARSLAN 1.120,000BERA 9 BERA HOLDING A.S. E MUSTAFA DOGAN 15.520,000BERA 10 BERA HOLDING A.S. E SANIYE DURSUN 1.440,000BERA 11 BERA HOLDING A.S. E ÖMER DEMIRSOY 2.240,000BERA 12 BERA HOLDING A.S. E IBRAHIM TEMUR 8.776,000LUKSK 13 LÜKS KADIFE TICARET VE SANAYI A.S. E RASIM SAHIN 42,060MRDIN 14 MARDIN ÇIMENTO SANAYII VE TICARET A.S. E SEHMUS ÖZALBAYRAK 241,600(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824209BIST