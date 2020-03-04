***LUKSK* *MRDIN* *BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
04.03.2020 16:32
***LUKSK******MRDIN******BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler BERA, LUKSK, MRDIN
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
BERA 1 BERA HOLDING A.S. E AHMET AKBAYRAK 720,000
BERA 2 BERA HOLDING A.S. E BEKIR SAHINOGLU 2.560,000
BERA 3 BERA HOLDING A.S. E BERA VAKFI 4.000.000,000
BERA 4 BERA HOLDING A.S. E EMRAH AYDIN 480,000
BERA 5 BERA HOLDING A.S. E HASAN ÇELIK 1.680,000
BERA 6 BERA HOLDING A.S. E HAVVA KUTLU 808,000
BERA 7 BERA HOLDING A.S. E HÜSEYIN AKTAS 800,000
BERA 8 BERA HOLDING A.S. E MEVLÜT ARSLAN 1.120,000
BERA 9 BERA HOLDING A.S. E MUSTAFA DOGAN 15.520,000
BERA 10 BERA HOLDING A.S. E SANIYE DURSUN 1.440,000
BERA 11 BERA HOLDING A.S. E ÖMER DEMIRSOY 2.240,000
BERA 12 BERA HOLDING A.S. E IBRAHIM TEMUR 8.776,000
LUKSK 13 LÜKS KADIFE TICARET VE SANAYI A.S. E RASIM SAHIN 42,060
MRDIN 14 MARDIN ÇIMENTO SANAYII VE TICARET A.S. E SEHMUS ÖZALBAYRAK 241,600
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824209
BIST