***LUKSK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
06.02.2020 19:05
***LUKSK******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
06.02.2020
Alım
1.156,00
14.022,18
06.02.2020
Satım
1.375,00
16.588,05
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817505
BIST
18:05122.284
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -36,90
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
121.992
18:055,9875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0071
|Açılış
|: 5,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9901
En Düşük
5,9757
18:056,5783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 6,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5706
18:05301,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 1,88
|Açılış
|: 301,37
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
301,97
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|29,52
|22.780.700
|% 20,00
|
|GYHOL
|30,36
|20.716.220
|% 13,71
|
|OLMIP
|4,47
|22.575.114
|% 13,16
|
|RYGYO
|9,50
|89.644.768
|% 13,10
|
|VESTL
|16,27
|544.138.014
|% 10,08
|
|DOKTA
|64,05
|23.080.547
|% -14,94
|
|KRGYO
|3,21
|16.784.390
|% -8,02
|
|UMPAS
|0,61
|135.692
|% -7,58
|
|SALIX
|7,34
|112.780
|% -7,09
|
|SODSN
|14,00
|76.774
|% -6,67
|
|THYAO
|14,74
|2.525.153.976
|% 0,89
|
|ODAS
|2,25
|755.747.044
|% 1,35
|
|SASA
|9,24
|695.777.333
|% -2,33
|
|SISE
|5,59
|683.654.423
|% 1,45
|
|YKBNK
|3,15
|639.903.989
|% 5,00
|
|ODAS
|2,25
|755.747.044
|% 1,35
|
|CEMAS
|1,24
|288.165.306
|% 1,64
|
|KRDMD
|2,94
|611.550.486
|% 1,38
|
|YKBNK
|3,15
|639.903.989
|% 5,00
|
|TEKTU
|1,76
|312.662.395
|% 4,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7203
|7,7590
|% -0,33
|
|Frank
|6,1155
|6,1524
|% -0,05
|
|Riyal
|1,5911
|1,5991
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.566
|8,92
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,84
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.023
|11,00
|
|Tam
|1.985
|2.035
|10,04
|
|Yarım
|960
|984
|4,85
|
|Çeyrek
|481
|492
|2,42
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,84
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,04
|
|B. Petrol
|54,98
|54,98
|-0,30
|