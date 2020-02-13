***LUKSK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
13.02.2020 18:37
***LUKSK******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
13.02.2020
Alım
1.917,00
22.950,60
13.02.2020
Satım
1.236,00
14.779,41
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818906
BIST
18:05120.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 491,79
|Açılış
|: 120.000
|
|Önceki Kapanış
|: 120.049
|
120.812
En Düşük
119.472
18:056,0440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0019
|Açılış
|: 6,0580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0450
|
6,0653
En Düşük
6,0352
18:056,5563
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0207
|Açılış
|: 6,5780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5940
|
6,5991
En Düşük
6,5503
18:05306,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,50
|Açılış
|: 306,16
|
|Önceki Kapanış
|: 304,66
|
307,24
En Düşük
304,19
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|15,80
|274.400.032
|% 19,97
|
|ISYAT
|2,60
|62.606.729
|% 19,82
|
|ISBTR
|56.350,00
|4.564.350
|% 15,00
|
|MERKO
|1,48
|54.907.404
|% 14,73
|
|RHEAG
|2,35
|28.681.282
|% 14,63
|
|ESCOM
|3,66
|121.652.693
|% -8,96
|
|GYHOL
|27,00
|3.688.736
|% -8,29
|
|ERSU
|3,72
|8.785.612
|% -7,23
|
|IHGZT
|4,10
|191.246
|% -6,82
|
|SALIX
|5,66
|175.571
|% -6,45
|
|THYAO
|14,99
|2.632.965.716
|% 1,15
|
|ASELS
|28,22
|1.407.907.923
|% 0,79
|
|TSPOR
|4,51
|949.920.476
|% 14,18
|
|TUPRS
|112,00
|794.011.641
|% -2,61
|
|SASA
|10,39
|614.573.782
|% 8,80
|
|TSPOR
|4,51
|949.920.476
|% 14,18
|
|ISGYO
|2,07
|398.689.024
|% 8,38
|
|IHLGM
|1,36
|239.874.490
|% 3,03
|
|THYAO
|14,99
|2.632.965.716
|% 1,15
|
|GSRAY
|2,40
|361.249.015
|% 3,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8657
|7,9052
|% 0,70
|
|Frank
|6,1489
|6,1860
|% -0,14
|
|Riyal
|1,6063
|1,6144
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.577
|1.577
|9,69
|
|Altın Gr.
|306
|306
|1,55
|
|Cumhuriyet
|2.030
|2.060
|13,00
|
|Tam
|2.022
|2.073
|15,13
|
|Yarım
|977
|1.003
|7,32
|
|Çeyrek
|490
|501
|3,66
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,70
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|0,03
|
|B. Petrol
|56,16
|56,16
|0,37
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