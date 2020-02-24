***LUKSK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
24.02.2020 18:38
***LUKSK******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
24.02.2020
Alım
914,00
9.860,96
24.02.2020
Satım
1.620,00
17.366,40
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821248
BIST
18:05114.789
En Yüksek
|Değişim
|: -1,75%
|| -2.040,18
|Açılış
|: 114.984
|
|Önceki Kapanış
|: 116.829
|
114.984
En Düşük
113.463
18:056,1210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0073
|Açılış
|: 6,1590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1020
|
6,1210
En Düşük
6,1134
18:056,6466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0091
|Açılış
|: 6,6670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6180
|
6,6466
En Düşük
6,6354
18:05326,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 4,44
|Açılış
|: 326,31
|
|Önceki Kapanış
|: 322,02
|
334,23
En Düşük
322,08
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,60
|94.450.923
|% 20,00
|
|TURGG
|52,90
|11.616.740
|% 12,08
|
|YBTAS
|5.656,70
|424.253
|% 10,00
|
|YONGA
|11,28
|93.816
|% 9,94
|
|HALKS
|3,35
|200.386
|% 9,84
|
|FENER
|14,32
|193.014.916
|% -11,06
|
|MTRYO
|5,38
|222.852
|% -10,18
|
|MZHLD
|12,68
|110.171
|% -9,43
|
|EPLAS
|12,50
|267.144
|% -9,35
|
|AYCES
|10,75
|783.105
|% -8,90
|
|THYAO
|13,86
|2.489.007.285
|% -4,55
|
|IPEKE
|10,40
|1.075.852.868
|% 6,67
|
|ASELS
|28,62
|764.284.935
|% -0,76
|
|KOZAA
|12,71
|694.950.847
|% 1,36
|
|KRDMD
|2,83
|548.663.804
|% 0,35
|
|ODAS
|2,18
|481.412.436
|% 2,83
|
|KRDMD
|2,83
|548.663.804
|% 0,35
|
|CEMAS
|1,30
|246.741.559
|% 3,17
|
|IHLGM
|1,24
|219.998.984
|% 0,81
|
|THYAO
|13,86
|2.489.007.285
|% -4,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8830
|7,9226
|% 0,14
|
|Frank
|6,2241
|6,2616
|% 0,36
|
|Riyal
|1,6254
|1,6335
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.660
|1.661
|1,05
|
|Altın Gr.
|326
|326
|4,30
|
|Cumhuriyet
|2.202
|2.235
|69,00
|
|Tam
|2.198
|2.253
|71,02
|
|Yarım
|1.063
|1.090
|34,36
|
|Çeyrek
|533
|545
|17,17
|
|Gümüş.Ons
|18,62
|18,67
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,67
|3,68
|0,01
|
|B. Petrol
|55,58
|55,58
|-2,36
|
Seans Raporu
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2448, 82 kaybederek (% -2.21 ) 108, 117
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : YONGA, BALAT, YBTAS, SKTAS, AVOD
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