***LUKSK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
12.03.2020 18:31
***LUKSK******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
12.03.2020
Alım
250,00
1.627,50
12.03.2020
Satım
270,00
1.771,20
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827728
BIST
18:0593.640
En Yüksek
|Değişim
|: -7,26%
|| -7.326,77
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
92.854
18:056,3173
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 0,1070
|Açılış
|: 6,2810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,3173
En Düşük
6,2064
18:057,0002
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 7,0020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9776
18:05318,28
En Yüksek
|Değişim
|: -2,57%
|| -8,38
|Açılış
|: 318,28
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
317,42
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|80.376.062
|% 20,00
|
|VKING
|3,91
|14.638.383
|% 15,00
|
|PINSU
|2,69
|28.721.614
|% 13,50
|
|ECILC
|4,51
|488.037.592
|% 13,03
|
|SELEC
|8,16
|234.888.811
|% 10,57
|
|DERAS
|2,00
|4.445.442
|% -20,00
|
|KATMR
|2,08
|8.656.087
|% -20,00
|
|KFEIN
|8,40
|17.485.184
|% -20,00
|
|MEPET
|1,16
|3.774.611
|% -20,00
|
|TSPOR
|3,44
|166.896.197
|% -20,00
|
|ASELS
|24,36
|932.101.087
|% -6,88
|
|THYAO
|8,48
|704.221.969
|% -11,76
|
|ECILC
|4,51
|488.037.592
|% 13,03
|
|GARAN
|8,74
|486.370.904
|% -8,77
|
|DEVA
|10,63
|323.093.162
|% 6,94
|
|IHLGM
|0,90
|170.618.005
|% -19,64
|
|ODAS
|1,32
|218.681.422
|% -18,01
|
|CEMAS
|0,74
|88.649.212
|% -19,57
|
|KARSN
|1,27
|154.280.415
|% -17,53
|
|ECILC
|4,51
|488.037.592
|% 13,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9117
|7,9513
|% -0,35
|
|Frank
|6,6059
|6,6457
|% 0,17
|
|Riyal
|1,6749
|1,6833
|% 1,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.562
|1.563
|-72,79
|
|Altın Gr.
|318
|318
|-8,30
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,56
|15,60
|-1,18
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,18
|-0,17
|
|B. Petrol
|33,26
|33,26
|-2,53
|