***LUKSK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
13.04.2020 18:40
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
13.04.2020
Alım
250,00
1.910,00
13.04.2020
Satım
250,00
1.872,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837588
BIST
18:0596.399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -72,33
|Açılış
|: 95.463
|
|Önceki Kapanış
|: 96.471
|
97.312
En Düşük
95.019
18:056,7952
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,0981
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7972
En Düşük
6,7014
18:057,4215
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,1063
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4470
En Düşük
7,3088
18:05375,86
En Yüksek
|Değişim
|: 3,40%
|| 12,37
|Açılış
|: 375,86
|
|Önceki Kapanış
|: 363,48
|
376,14
En Düşük
360,89
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|24,86
|4.583.483
|% 10,00
|
|PETUN
|12,32
|19.238.089
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,73
|366.046.283
|% 10,00
|
|YBTAS
|5.740,00
|665.710
|% 10,00
|
|KLNMA
|44,44
|64.582.176
|% 10,00
|
|PRZMA
|4,35
|42.828.923
|% -9,94
|
|METAL
|0,84
|283.641
|% -9,68
|
|ROYAL
|1,68
|966.432
|% -9,19
|
|ETYAT
|1,31
|4.196.146
|% -7,75
|
|IHEVA
|2,57
|110.022.611
|% -7,22
|
|THYAO
|10,19
|1.782.488.559
|% 3,98
|
|GARAN
|8,46
|1.146.660.456
|% -1,97
|
|PGSUS
|56,00
|911.112.225
|% 9,91
|
|ASELS
|24,94
|518.930.916
|% -0,64
|
|GSRAY
|2,58
|504.661.652
|% 1,57
|
|GSRAY
|2,58
|504.661.652
|% 1,57
|
|YKBNK
|2,02
|382.018.371
|% -1,94
|
|THYAO
|10,19
|1.782.488.559
|% 3,98
|
|CEMAS
|1,03
|145.278.863
|% 9,57
|
|GARAN
|8,46
|1.146.660.456
|% -1,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4831
|8,5256
|% 2,01
|
|Frank
|7,0020
|7,0442
|% 1,39
|
|Riyal
|1,8016
|1,8107
|% 1,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|35,01
|
|Altın Gr.
|376
|376
|12,36
|
|Cumhuriyet
|2.402
|2.463
|83,10
|
|Tam
|2.469
|2.534
|89,30
|
|Yarım
|1.201
|1.233
|41,60
|
|Çeyrek
|603
|617
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|15,41
|15,47
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,05
|
|B. Petrol
|31,90
|31,90
|0,42
|