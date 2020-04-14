***LUKSK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
14.04.2020 19:21
***LUKSK******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
14.04.2020
Alım
250,00
1.915,00
14.04.2020
Satım
250,00
1.945,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837918
BIST
18:0598.550
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 2.151,16
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.630
En Düşük
97.273
18:056,8191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0484
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8201
En Düşük
6,7646
18:057,4901
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,1070
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4901
En Düşük
7,3720
18:05379,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 6,04
|Açılış
|: 379,04
|
|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
382,27
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|CLEBI
|95,70
|63.812.915
|% 10,00
|
|PGSUS
|61,60
|695.214.749
|% 10,00
|
|EPLAS
|13,75
|104.312
|% 10,00
|
|UZERB
|2,86
|275.188
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,52
|20.226.234
|% 10,00
|
|PRZMA
|3,92
|42.403.576
|% -9,89
|
|IHEVA
|2,32
|164.138.786
|% -9,73
|
|TACTR
|3,06
|684.706
|% -8,93
|
|BURVA
|18,89
|6.052.195
|% -7,76
|
|NIBAS
|6,30
|494.400
|% -6,25
|
|ASELS
|27,28
|2.473.311.405
|% 9,38
|
|THYAO
|10,90
|2.106.389.765
|% 6,97
|
|GARAN
|8,58
|1.141.913.196
|% 1,42
|
|PGSUS
|61,60
|695.214.749
|% 10,00
|
|PETKM
|3,44
|632.411.128
|% 1,18
|
|YKBNK
|2,04
|407.932.701
|% 0,99
|
|THYAO
|10,90
|2.106.389.765
|% 6,97
|
|PETKM
|3,44
|632.411.128
|% 1,18
|
|GSRAY
|2,62
|481.892.119
|% 1,55
|
|IHLGM
|1,10
|187.272.537
|% 2,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5824
|8,6254
|% 1,71
|
|Frank
|7,0694
|7,1120
|% 1,48
|
|Riyal
|1,8081
|1,8172
|% 0,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|14,10
|
|Altın Gr.
|380
|380
|7,45
|
|Cumhuriyet
|2.431
|2.492
|48,60
|
|Tam
|2.499
|2.565
|50,10
|
|Yarım
|1.216
|1.248
|24,30
|
|Çeyrek
|610
|624
|12,20
|
|Gümüş.Ons
|15,63
|15,66
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,10
|
|B. Petrol
|30,03
|30,03
|-1,71
|
Seans Raporu
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