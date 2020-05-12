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***LUKSK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi

12.05.2020 19:16
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***LUKSK******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )

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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler

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Açıklamalar

   Piyasa yapıcısı olduğumuz Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii  A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
    İşlem  Tarihi
    İşlem  Niteliği
    İşleme  konu payların nominal tutarı (TL)
    İşlem  Tutarı (TL)

    12.05.2020
    Alım
    500,00
    5.125,00

    12.05.2020
    Satım
    500,00
    5.172,50





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844594


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 279,40 18.686.991 % 10,00  
INFO 6,38 27.421.462 % 10,00  
GLRYH 20,24 1.673.848 % 10,00  
YBTAS 7.148,90 342.314 % 10,00  
TKURU 17,60 225.755 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5597 8,6026 % -1,58  
Frank 7,1852 7,2285 % -0,73  
Riyal 1,8534 1,8627 % -1,29  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.703 1.704 6,30  
Altın Gr. 384 384 -2,39  
Cumhuriyet 2.466 2.514 -24,10  
Tam 2.539 2.579 -24,80  
Yarım 1.239 1.261 -12,10  
Çeyrek 620 631 -6,00  
Gümüş.Ons 15,49 15,53 0,02  
Gümüş Gr. 3,49 3,50 -0,03  
B. Petrol 30,07 30,07 0,44  
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