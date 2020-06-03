***LUKSK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
03.06.2020 18:52
***LUKSK******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
03.06.2020
Alım
2.899,00
35.182,80
03.06.2020
Satım
2.649,00
32.251,59
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848872
BIST
18:05109.111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 1.014,07
|Açılış
|: 108.926
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
109.231
En Düşük
108.327
18:056,7491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0439
|Açılış
|: 6,7980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7800
|
6,7687
En Düşük
6,6727
18:057,5862
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0848
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5600
|
7,5984
En Düşük
7,4561
18:05369,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -2,76
|Açılış
|: 369,37
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
375,48
En Düşük
366,32
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|84,15
|21.040.589
|% 10,00
|
|FRIGO
|17,93
|1.936.870
|% 10,00
|
|ARDYZ
|29,26
|74.202.211
|% 10,00
|
|DENCM
|8,36
|25.983.085
|% 10,00
|
|SALIX
|9,80
|618.128
|% 9,99
|
|RTALB
|18,92
|41.821.524
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|5.792.082
|% -9,93
|
|TACTR
|4,60
|1.119.644
|% -9,80
|
|GLBMD
|4,74
|5.694.427
|% -9,02
|
|GUBRF
|24,24
|244.154.759
|% -7,06
|
|GARAN
|8,22
|1.631.908.493
|% 1,99
|
|ASELS
|31,76
|1.013.058.164
|% -2,64
|
|THYAO
|12,53
|682.797.476
|% -0,63
|
|EKGYO
|1,66
|681.209.336
|% -2,92
|
|AEFES
|19,70
|566.539.232
|% 6,37
|
|EKGYO
|1,66
|681.209.336
|% -2,92
|
|ODAS
|2,08
|425.113.598
|% 4,52
|
|GARAN
|8,22
|1.631.908.493
|% 1,99
|
|YKBNK
|2,44
|327.070.301
|% 0,83
|
|IHLGM
|1,36
|176.898.884
|% 4,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4724
|8,5149
|% 1,08
|
|Frank
|6,9899
|7,0320
|% 0,85
|
|Riyal
|1,7929
|1,8019
|% 0,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.701
|-27,36
|
|Altın Gr.
|368
|369
|-3,63
|
|Cumhuriyet
|2.395
|2.427
|-29,00
|
|Tam
|2.466
|2.498
|-22,10
|
|Yarım
|1.203
|1.219
|-14,60
|
|Çeyrek
|602
|610
|-7,30
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,71
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|-0,06
|
|B. Petrol
|39,30
|39,30
|-0,27
|