***LUKSK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
02.07.2020 18:49
***LUKSK******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
02.07.2020
Alım
252,00
3.793,86
02.07.2020
Satım
750,00
11.587,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854230
BIST
18:05116.908
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 1.592,79
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
117.178
En Düşük
115.746
18:056,8564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0094
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8591
En Düşük
6,8420
18:057,7055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6928
18:05391,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,69
|Açılış
|: 391,62
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
392,22
En Düşük
387,50
BIST En Aktif Hisseler
|PKART
|14,41
|55.102.890
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|5.091.591
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,20
|106.811.067
|% 10,00
|
|YAPRK
|10,79
|12.238.907
|% 9,99
|
|BIZIM
|21,14
|402.077.950
|% 9,99
|
|SNKRN
|3,20
|1.219.661
|% -9,86
|
|CEOEM
|4,29
|107.504.200
|% -5,92
|
|ULAS
|5,13
|6.132.446
|% -5,35
|
|AKMGY
|38,20
|15.673.647
|% -4,31
|
|UMPAS
|0,75
|128.788
|% -3,85
|
|GARAN
|8,36
|1.314.082.486
|% 0,72
|
|KARSN
|3,30
|1.043.717.604
|% 8,20
|
|ISFIN
|4,29
|1.043.479.714
|% 3,12
|
|EKGYO
|2,07
|953.721.897
|% 2,48
|
|THYAO
|12,26
|921.381.248
|% -0,33
|
|EKGYO
|2,07
|953.721.897
|% 2,48
|
|IEYHO
|1,02
|377.389.425
|% 9,68
|
|KARSN
|3,30
|1.043.717.604
|% 8,20
|
|ALBRK
|1,76
|467.164.147
|% 2,92
|
|KRDMD
|3,24
|822.222.089
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5176
|8,5603
|% 0,00
|
|Frank
|7,2151
|7,2586
|% 0,04
|
|Riyal
|1,8216
|1,8307
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|392
|392
|1,69
|
|Cumhuriyet
|2.536
|2.557
|10,60
|
|Tam
|2.610
|2.624
|10,80
|
|Yarım
|1.268
|1.284
|5,20
|
|Çeyrek
|634
|643
|2,70
|