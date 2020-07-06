***LUKSK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
06.07.2020 18:33
***LUKSK******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
06.07.2020
Alım
750,00
12.392,50
06.07.2020
Satım
1.000,00
16.545,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855251
BIST
18:05118.485
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 2.736,77
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.512
En Düşük
116.674
18:056,8655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0058
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
18:057,7757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0478
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7957
En Düşük
7,7068
18:05393,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,44
|Açılış
|: 393,57
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
394,46
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|189,20
|2.932.672
|% 10,00
|
|SKTAS
|3,41
|26.438.523
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|735.278
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.248.872
|% 10,00
|
|OYAKC
|9,25
|278.367.147
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.414.104
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|2.638.887
|% -9,82
|
|EGCYO
|1,24
|747.497
|% -6,77
|
|GLRYH
|12,35
|21.592.593
|% -5,73
|
|KRDMA
|4,55
|28.513.332
|% -5,21
|
|TKFEN
|17,81
|1.406.363.664
|% 5,89
|
|EKGYO
|2,14
|1.400.887.804
|% 4,90
|
|ODAS
|2,84
|1.119.288.671
|% 8,40
|
|SISE
|5,97
|1.011.265.704
|% 4,01
|
|KRDMD
|3,22
|908.629.555
|% 1,90
|
|EKGYO
|2,14
|1.400.887.804
|% 4,90
|
|ODAS
|2,84
|1.119.288.671
|% 8,40
|
|IHLGM
|1,84
|655.247.950
|% 9,52
|
|SKBNK
|1,74
|521.618.607
|% 8,75
|
|ALBRK
|1,93
|578.079.523
|% 5,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5465
|8,5893
|% 0,10
|
|Frank
|7,2625
|7,3062
|% 0,53
|
|Riyal
|1,8245
|1,8336
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|8,35
|
|Altın Gr.
|393
|394
|1,41
|
|Cumhuriyet
|2.615
|2.655
|11,00
|
|Tam
|2.625
|2.637
|16,50
|
|Yarım
|1.275
|1.290
|8,00
|
|Çeyrek
|637
|646
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,21
|18,24
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|4,02
|4,03
|0,05
|
|B. Petrol
|43,05
|43,05
|0,25
|