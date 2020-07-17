***LUKSK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
17.07.2020 18:34
***LUKSK******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
17.07.2020
Alım
750,00
16.189,52
17.07.2020
Satım
1.030,00
22.557,24
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860327
BIST
18:05118.786
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -21,44
|Açılış
|: 118.865
|
|Önceki Kapanış
|: 118.808
|
119.161
En Düşük
118.361
18:056,8618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0056
|Açılış
|: 6,9090
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9040
|
6,8699
En Düşük
6,8486
18:057,8498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0400
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8611
En Düşük
7,7990
18:05399,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 3,32
|Açılış
|: 399,65
|
|Önceki Kapanış
|: 396,33
|
399,82
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|MERIT
|30,80
|546.546
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,51
|6.622.378
|% 10,00
|
|MEGAP
|4,14
|1.411.498
|% 9,96
|
|MEGAP
|4,14
|1.411.498
|% 9,96
|
|TKURU
|22,98
|235.407
|% 9,95
|
|PSDTC
|12,21
|15.040.402
|% -5,64
|
|PSDTC
|12,21
|15.040.402
|% -5,64
|
|PSDTC
|12,21
|15.040.402
|% -5,64
|
|PSDTC
|12,21
|15.040.402
|% -5,64
|
|IZTAR
|4,70
|1.660.587
|% -4,08
|
|ODAS
|2,87
|353.966.791
|% -0,35
|
|OYAKC
|9,13
|241.003.385
|% 1,56
|
|IHLGM
|1,81
|223.485.903
|% -0,55
|
|NATEN
|25,66
|123.079.001
|% 3,47
|
|HUBVC
|19,95
|111.997.287
|% 2,41
|
|IHLGM
|1,81
|223.485.903
|% -0,55
|
|ODAS
|2,87
|353.966.791
|% -0,35
|
|HLGYO
|2,53
|82.133.210
|% 1,61
|
|OYAKC
|9,13
|241.003.385
|% 1,56
|
|AKGUV
|3,89
|80.200.542
|% 9,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5853
|8,6284
|% 0,01
|
|Frank
|7,2796
|7,3235
|% 0,81
|
|Riyal
|1,8242
|1,8333
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|12,99
|
|Altın Gr.
|399
|400
|3,21
|
|Cumhuriyet
|2.655
|2.695
|5,00
|
|Tam
|2.674
|2.687
|19,70
|
|Yarım
|1.298
|1.314
|9,70
|
|Çeyrek
|651
|658
|4,80
|
|Gümüş.Ons
|19,32
|19,37
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|4,27
|4,27
|0,05
|
|B. Petrol
|43,08
|43,08
|-0,27
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -419, 08 kaybederek (% -0.31 ) 134, 389
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17:59XU100
Endeks 118, 742 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 15, 581.00 milyon TL de
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17:59BJKAS
Yüzde -3.28 oranında düşüşle 2.65 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 059, 381 adet işlem
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17:58DMSAS
Yüzde -3.19 oranında düşüşle 6.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 906, 141 adet işlem
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17:56PSDTC
Yüzde -7.19 oranında düşüşle 12.01 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 092, 415 adet işlem