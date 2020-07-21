***LUKSK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
21.07.2020 18:37
***LUKSK******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
21.07.2020
Alım
1.000,00
20.760,00
21.07.2020
Satım
750,00
15.680,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861019
BIST
18:05118.042
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.238,87
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
117.160
18:056,8278
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0303
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8236
18:057,8643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0138
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8735
En Düşük
7,8233
18:05404,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 3,47
|Açılış
|: 404,14
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
405,52
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,31
|22.793.875
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|545.894
|% 10,00
|
|QNBFL
|92,40
|21.384.340
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|11.604.879
|% 10,00
|
|MAALT
|130,90
|25.241.393
|% 10,00
|
|DERAS
|6,84
|95.190.956
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,04
|130.304.184
|% -9,99
|
|FMIZP
|72,50
|121.681.570
|% -9,99
|
|DITAS
|27,36
|5.598.978
|% -9,10
|
|LUKSK
|20,30
|2.979.947
|% -9,05
|
|GARAN
|7,94
|2.392.828.667
|% 0,51
|
|EKGYO
|2,26
|1.220.274.692
|% -1,74
|
|AFYON
|4,66
|1.013.596.713
|% 7,87
|
|TCELL
|16,40
|906.524.399
|% 1,17
|
|GUSGR
|5,27
|860.092.629
|% -2,77
|
|EKGYO
|2,26
|1.220.274.692
|% -1,74
|
|ADESE
|2,55
|774.444.592
|% 1,59
|
|GARAN
|7,94
|2.392.828.667
|% 0,51
|
|GSDHO
|2,34
|688.095.782
|% 4,46
|
|TSKB
|1,26
|357.086.892
|% -0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6738
|8,7173
|% 0,22
|
|Frank
|7,2877
|7,3316
|% 0,20
|
|Riyal
|1,8152
|1,8243
|% -0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|23,65
|
|Altın Gr.
|404
|404
|3,64
|
|Cumhuriyet
|2.626
|2.647
|24,10
|
|Tam
|2.705
|2.716
|24,80
|
|Yarım
|1.313
|1.329
|12,10
|
|Çeyrek
|658
|665
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,07
|21,10
|1,16
|
|Gümüş Gr.
|4,61
|4,62
|0,23
|
|B. Petrol
|44,15
|44,15
|0,87
|
Seans Raporu
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17:59ECZYT
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