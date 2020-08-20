***LUKSK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
20.08.2020 18:36
***LUKSK******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
20.08.2020
Alım
269,00
6.036,04
20.08.2020
Satım
500,00
11.200,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870457
BIST
18:051.127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,09
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.132
En Düşük
1.114
18:057,3377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0491
|Açılış
|: 7,3530
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3546
En Düşük
7,2632
18:058,6999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0615
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7300
|
8,7199
En Düşük
8,6034
18:05457,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 4,88
|Açılış
|: 457,40
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
461,23
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLNMA
|46,20
|16.660.798
|% 10,00
|
|KENT
|2.244,10
|4.793.398
|% 10,00
|
|BERA
|8,47
|31.640.968
|% 10,00
|
|DGGYO
|10,67
|11.561.552
|% 10,00
|
|MRSHL
|135,30
|1.402.833
|% 10,00
|
|TKURU
|80,10
|3.704.723
|% -10,00
|
|AYCES
|40,50
|362.745
|% -10,00
|
|GLRYH
|17,47
|65.161.537
|% -9,99
|
|RTALB
|52,40
|956.636.438
|% -9,97
|
|KLGYO
|5,87
|176.576.041
|% -9,97
|
|TUPRS
|92,00
|4.315.977.441
|% 7,04
|
|PETKM
|4,65
|3.938.931.845
|% 9,93
|
|GARAN
|7,14
|1.081.691.862
|% -1,92
|
|RTALB
|52,40
|956.636.438
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,03
|953.188.831
|% -1,46
|
|PETKM
|4,65
|3.938.931.845
|% 9,93
|
|EKGYO
|2,03
|953.188.831
|% -1,46
|
|ZOREN
|2,91
|646.901.254
|% 9,81
|
|KRDMD
|3,10
|661.114.823
|% 5,80
|
|SKBNK
|1,54
|267.832.774
|% 2,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3338
|7,3377
|% 0,67
|
|Euro
|8,6899
|8,6999
|% 0,71
|
|Sterlin
|9,6532
|9,7016
|% 1,33
|
|Frank
|8,0465
|8,0950
|% 1,36
|
|Riyal
|1,9507
|1,9605
|% 0,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.945
|16,26
|
|Altın Gr.
|458
|459
|6,07
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.079
|-72,00
|
|Tam
|3.018
|3.095
|-65,80
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|-31,83
|
|Çeyrek
|732
|749
|-15,92
|
|Gümüş.Ons
|27,11
|27,14
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,11
|
|B. Petrol
|44,78
|44,78
|-0,59
|
Seans Raporu
18:05
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