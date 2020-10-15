***LUKSK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
15.10.2020 18:41
***LUKSK******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
15.10.2020
Alım
1.000,00
32.995,00
15.10.2020
Satım
822,00
27.461,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882043
BIST
18:051.180
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -8,86
|Açılış
|: 1.188
|
|Önceki Kapanış
|: 1.189
|
1.192
En Düşük
1.175
18:057,9331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0225
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9518
En Düşük
7,9004
18:059,2889
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0029
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,3384
En Düşük
9,2768
18:05485,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,29
|Açılış
|: 485,94
|
|Önceki Kapanış
|: 483,65
|
486,70
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|330,00
|3.051.220
|% 10,00
|
|AVOD
|9,90
|104.124.423
|% 10,00
|
|PENGD
|6,71
|154.192.892
|% 10,00
|
|RAYSG
|18,26
|7.947.374
|% 10,00
|
|CEOEM
|8,14
|94.150.571
|% 10,00
|
|ORMA
|14,22
|865.250
|% -10,00
|
|TKURU
|325,00
|1.287.325
|% -10,00
|
|BMELK
|13,05
|386.808
|% -10,00
|
|COSMO
|9,82
|190.636
|% -9,99
|
|YAPRK
|61,30
|463.796
|% -9,99
|
|ECILC
|7,12
|2.126.973.095
|% 3,19
|
|PETKM
|4,70
|2.045.391.697
|% -3,09
|
|ZOREN
|2,96
|1.478.065.329
|% -3,27
|
|EKGYO
|1,94
|1.377.204.007
|% 2,11
|
|KRDMD
|3,66
|971.362.778
|% -1,35
|
|EKGYO
|1,94
|1.377.204.007
|% 2,11
|
|ZOREN
|2,96
|1.478.065.329
|% -3,27
|
|PETKM
|4,70
|2.045.391.697
|% -3,09
|
|ECILC
|7,12
|2.126.973.095
|% 3,19
|
|KRDMD
|3,66
|971.362.778
|% -1,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9259
|7,9331
|% 0,28
|
|Euro
|9,2794
|9,2889
|% -0,03
|
|Sterlin
|10,2011
|10,2522
|% -0,59
|
|Frank
|8,6335
|8,6855
|% 0,10
|
|Riyal
|2,1077
|2,1183
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|2,57
|
|Altın Gr.
|486
|486
|2,27
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.252
|-12,00
|
|Tam
|3.186
|3.265
|-16,34
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|-7,91
|
|Çeyrek
|772
|790
|-3,95
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,16
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|-0,00
|
|B. Petrol
|42,95
|42,95
|-0,37
|
Seans Raporu
18:05
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17:59AFYON
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 4.55 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 837, 182 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 77 kaybederek (% -0.74 ) 1, 303
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17:57XU100
Endeks 1, 183 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 53 altında . İşlem hacmi 21, 531.00 milyon TL de
-
17:56DERAS
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 9.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 051, 420 adet işlem
-
17:55USAK
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 029, 104 adet işlem