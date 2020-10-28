***LUKSK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
28.10.2020 13:00
***LUKSK******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
28.10.2020
Satım
51,00
1.595,28
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884644
BIST
12:351.127
En Yüksek
|Değişim
|: -2,22%
|| -25,64
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.153
En Düşük
1.127
12:358,3085
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,1237
|Açılış
|: 8,2920
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1900
|
8,3234
En Düşük
8,1715
12:359,7552
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0963
|Açılış
|: 9,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6650
|
9,7769
En Düşük
9,6415
12:35506,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 4,69
|Açılış
|: 506,36
|
|Önceki Kapanış
|: 501,67
|
506,61
En Düşük
501,19
BIST En Aktif Hisseler12:35
|DYOBY
|12,43
|17.550.599
|% 10,00
|
|KARTN
|1.648,00
|5.087.376
|% 10,00
|
|CASA
|33,00
|14.960.220
|% 10,00
|
|VANGD
|7,37
|520.897
|% 10,00
|
|MRSHL
|324,10
|5.361.082
|% 9,98
|
|ATSYH
|6,75
|1.121.351
|% -10,00
|
|UZERB
|41,08
|125.910
|% -9,99
|
|KAPLM
|21,64
|417.457
|% -9,98
|
|EMNIS
|19,70
|721.867
|% -9,96
|
|VESBE
|30,74
|42.411.432
|% -9,16
|
|SKBNK
|1,98
|1.240.640.962
|% 5,32
|
|TSKB
|2,32
|998.092.065
|% 9,95
|
|ALBRK
|1,77
|618.060.438
|% 3,51
|
|ASELS
|17,40
|615.271.684
|% 0,23
|
|GARAN
|6,78
|534.564.358
|% -1,74
|
|SKBNK
|1,98
|1.240.640.962
|% 5,32
|
|TSKB
|2,32
|998.092.065
|% 9,95
|
|ALBRK
|1,77
|618.060.438
|% 3,51
|
|YKBNK
|2,14
|214.031.436
|% -0,93
|
|KRDMD
|3,20
|286.416.617
|% -2,44
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2937
|8,3001
|% 1,41
|
|Euro
|9,7407
|9,7484
|% 0,93
|
|Sterlin
|10,7178
|10,7715
|% 0,74
|
|Frank
|9,0498
|9,1044
|% 0,96
|
|Riyal
|2,2028
|2,2139
|% 1,32
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|-7,70
|
|Altın Gr.
|506
|506
|4,44
|
|Cumhuriyet
|3.345
|3.395
|27,00
|
|Tam
|3.333
|3.416
|29,60
|
|Yarım
|1.611
|1.652
|14,32
|
|Çeyrek
|808
|826
|7,16
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,27
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,06
|
|B. Petrol
|40,38
|40,38
|-1,23
|