***LUKSK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
17.12.2020 18:35
***LUKSK******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
17.12.2020
Satım
250,00
6.565,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893708
BIST
11:221.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,89
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.404
En Düşük
1.396
11:227,7264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0237
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7568
En Düşük
7,6925
11:229,4801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0223
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4800
|
9,5071
En Düşük
9,4341
11:22466,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,22
|Açılış
|: 466,49
|
|Önceki Kapanış
|: 466,77
|
469,62
En Düşük
465,37
BIST En Aktif Hisseler11:22
|HLGYO
|4,19
|82.155.718
|% 9,97
|
|SNPAM
|25,40
|3.904.424
|% 9,96
|
|CLEBI
|118,20
|60.868.053
|% 9,95
|
|ALCAR
|281,00
|29.441.226
|% 9,94
|
|SNKRN
|11,17
|557.439
|% 9,94
|
|UZERB
|43,22
|513.540
|% -10,00
|
|RAYSG
|20,02
|7.764.968
|% -9,98
|
|NIBAS
|68,10
|17.795.260
|% -9,98
|
|BRMEN
|2,92
|1.795.309
|% -5,50
|
|DENGE
|5,30
|63.844
|% -5,36
|
|THYAO
|13,20
|1.020.129.795
|% 1,46
|
|PGSUS
|77,50
|697.711.239
|% 4,45
|
|EKGYO
|2,19
|548.247.141
|% 2,34
|
|TCELL
|16,10
|313.083.525
|% 1,83
|
|GARAN
|9,76
|289.653.729
|% -0,10
|
|EKGYO
|2,19
|548.247.141
|% 2,34
|
|ISGYO
|2,39
|187.986.191
|% 4,37
|
|THYAO
|13,20
|1.020.129.795
|% 1,46
|
|TSKB
|1,70
|109.237.927
|% 1,19
|
|DOHOL
|3,14
|172.922.160
|% 1,95
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7201
|7,7264
|% 0,31
|
|Euro
|9,4668
|9,4801
|% 0,24
|
|Sterlin
|10,4181
|10,4703
|% 0,05
|
|Frank
|8,6900
|8,7423
|% 0,24
|
|Riyal
|2,0534
|2,0637
|% 0,31
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|-6,32
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.162
|30,00
|
|Tam
|3.098
|3.178
|23,30
|
|Yarım
|1.497
|1.537
|11,27
|
|Çeyrek
|751
|769
|5,64
|
|Gümüş.Ons
|25,68
|25,72
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,06
|
|B. Petrol
|51,32
|51,32
|-0,18
|