***LUKSK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
28.12.2020 18:52
***LUKSK******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
28.12.2020
Alım
250,00
6.755,00
28.12.2020
Satım
500,00
13.710,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895264
BIST
18:051.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 13,26
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.443
En Düşük
1.432
18:057,4185
En Yüksek
|Değişim
|: -2,21%
|| -0,1678
|Açılış
|: 7,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
|
7,5873
En Düşük
7,4047
18:059,0723
En Yüksek
|Değişim
|: -1,84%
|| -0,1697
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2250
|
9,2684
En Düşük
9,0401
18:05448,39
En Yüksek
|Değişim
|: -2,23%
|| -10,20
|Açılış
|: 448,18
|
|Önceki Kapanış
|: 458,59
|
463,21
En Düşük
447,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OTKAR
|306,90
|627.560.998
|% 10,00
|
|TKURU
|229,90
|2.324.059
|% 10,00
|
|GUBRF
|70,40
|2.915.089.120
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,86
|2.448.447
|% 10,00
|
|JANTS
|317,90
|236.728.829
|% 10,00
|
|CASA
|90,00
|1.201.815
|% -10,00
|
|BRYAT
|502,50
|455.417.222
|% -9,99
|
|EMKEL
|5,95
|23.433.552
|% -9,98
|
|OLMIP
|11,72
|11.452.575
|% -9,85
|
|DARDL
|31,16
|4.182.226
|% -8,35
|
|GUBRF
|70,40
|2.915.089.120
|% 10,00
|
|KOZAL
|95,20
|1.540.946.497
|% 0,53
|
|SISE
|7,25
|1.440.908.894
|% 0,83
|
|KRDMD
|5,61
|869.327.928
|% 4,08
|
|BRSAN
|27,94
|732.904.267
|% -7,79
|
|SKBNK
|1,57
|729.549.706
|% 3,97
|
|SISE
|7,25
|1.440.908.894
|% 0,83
|
|KRDMD
|5,61
|869.327.928
|% 4,08
|
|TEKTU
|2,10
|287.409.879
|% 6,60
|
|ODAS
|3,83
|535.725.041
|% -1,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4105
|7,4185
|% -2,21
|
|Euro
|9,0444
|9,0723
|% -1,84
|
|Sterlin
|9,9353
|9,9851
|% -3,05
|
|Frank
|8,3017
|8,3517
|% -2,12
|
|Riyal
|1,9697
|1,9796
|% -2,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|2,14
|
|Altın Gr.
|448
|448
|-10,63
|
|Cumhuriyet
|2.987
|3.032
|-38,00
|
|Tam
|2.974
|3.049
|-44,54
|
|Yarım
|1.438
|1.475
|-21,54
|
|Çeyrek
|721
|738
|-10,77
|
|Gümüş.Ons
|26,44
|26,48
|0,66
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,01
|
|B. Petrol
|51,24
|51,24
|-0,10
|