***LUKSK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
12.01.2021 18:52
***LUKSK******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
12.01.2021
Alım
750,00
29.545,00
12.01.2021
Satım
750,00
29.815,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901660
BIST
18:051.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 13,34
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.556
En Düşük
1.537
18:057,4870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0028
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,5183
En Düşük
7,4190
18:059,1174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0179
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1392
En Düşük
9,0349
18:05443,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,78
|Açılış
|: 443,20
|
|Önceki Kapanış
|: 443,99
|
449,85
En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ESEN
|23,54
|315.187.863
|% 10,00
|
|EUYO
|4,73
|2.584.081
|% 10,00
|
|COSMO
|10,45
|909.937
|% 10,00
|
|ARMDA
|56,65
|10.868.878
|% 10,00
|
|KLMSN
|19,69
|136.246.518
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.690,00
|3.506.806
|% -10,00
|
|UMPAS
|3,30
|753.568
|% -9,84
|
|KONYA
|1.218,30
|268.839.330
|% -8,01
|
|YGYO
|1,55
|217.682.641
|% -7,19
|
|DENGE
|6,50
|2.775.424
|% -7,14
|
|SISE
|7,64
|3.176.422.576
|% 4,66
|
|TSKB
|1,90
|2.502.607.428
|% 4,97
|
|KOZAL
|119,00
|1.395.480.177
|% -0,92
|
|GARAN
|10,47
|1.279.207.825
|% -0,29
|
|THYAO
|12,86
|1.228.655.748
|% 1,26
|
|TSKB
|1,90
|2.502.607.428
|% 4,97
|
|SISE
|7,64
|3.176.422.576
|% 4,66
|
|SKBNK
|1,61
|560.588.284
|% -1,23
|
|EKGYO
|2,45
|667.915.821
|% -2,39
|
|ZOREN
|2,96
|701.226.115
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4847
|7,4870
|% 0,04
|
|Euro
|9,1091
|9,1174
|% 0,20
|
|Sterlin
|10,1725
|10,2235
|% 0,82
|
|Frank
|8,3825
|8,4330
|% 0,07
|
|Riyal
|1,9891
|1,9991
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-3,06
|
|Altın Gr.
|443
|443
|-0,74
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.989
|0,00
|
|Tam
|2.933
|3.007
|2,62
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|1,27
|
|Çeyrek
|711
|727
|0,63
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,34
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,08
|
|B. Petrol
|56,63
|56,63
|0,97
|