***LUKSK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
08.02.2021 18:42
***LUKSK******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
08.02.2021
Alım
250,00
12.105,00
08.02.2021
Satım
250,00
12.150,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908368
BIST
18:051.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,74
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.519
18:057,1004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0440
|Açılış
|: 7,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,1227
En Düşük
7,0275
18:058,5586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0484
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5728
En Düşük
8,4633
18:05419,34
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 8,39
|Açılış
|: 419,34
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
419,90
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ERBOS
|55,00
|113.416.920
|% 10,00
|
|MERIT
|165,00
|1.695.090
|% 10,00
|
|JANTS
|552,30
|61.099.940
|% 10,00
|
|YKGYO
|5,94
|11.079.819
|% 10,00
|
|SEKUR
|37,64
|29.017.564
|% 9,99
|
|YESIL
|211,50
|24.732.870
|% -10,00
|
|KONTR
|64,75
|62.472.641
|% -9,94
|
|SNKRN
|26,64
|768.244
|% -9,94
|
|SANFM
|20,32
|1.268.073
|% -9,93
|
|SAMAT
|7,63
|181.675.628
|% -9,92
|
|DOHOL
|3,66
|4.781.780.844
|% -8,96
|
|EKGYO
|2,69
|2.965.679.376
|% 9,80
|
|KOZAL
|134,40
|2.181.004.429
|% 5,49
|
|ISFIN
|4,36
|1.512.609.850
|% 5,06
|
|GARAN
|9,84
|1.473.227.920
|% 0,82
|
|DOHOL
|3,66
|4.781.780.844
|% -8,96
|
|EKGYO
|2,69
|2.965.679.376
|% 9,80
|
|IHLGM
|1,48
|617.837.866
|% 4,23
|
|ISFIN
|4,36
|1.512.609.850
|% 5,06
|
|ODAS
|4,30
|1.230.742.086
|% 4,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0965
|7,1004
|% 0,62
|
|Euro
|8,5514
|8,5586
|% 0,57
|
|Sterlin
|9,7309
|9,7797
|% 0,68
|
|Frank
|7,8689
|7,9164
|% 0,68
|
|Riyal
|1,8876
|1,8971
|% 0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.838
|26,28
|
|Altın Gr.
|420
|420
|8,69
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|71,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|71,67
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|34,66
|
|Çeyrek
|670
|686
|17,34
|
|Gümüş.Ons
|27,51
|27,53
|0,68
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,28
|0,19
|
|B. Petrol
|60,34
|60,34
|0,78
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 1, 535 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 32, 777.00 milyon TL de
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17:56TGSAS
Yüzde 9.96 oranında artışla 37.98 lira fiyatla işlem gören hissede 372, 077 adet işlem
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17:55ATAGY
Yüzde 7.47 oranında artışla 6.76 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 090, 141 adet işlem
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17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, KRDMD, KOZAL
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17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 38 artarak (% 0.77 ) 1, 351