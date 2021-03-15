***LUKSK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
15.03.2021 18:45
***LUKSK******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
15.03.2021
Alım
250,00
13.750,00
15.03.2021
Satım
250,00
14.100,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918271
BIST
18:051.555
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,92
|Açılış
|: 1.559
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.566
En Düşük
1.553
18:057,5442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0226
|Açılış
|: 7,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5550
|
7,6214
En Düşük
7,5029
18:059,0050
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0496
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0948
En Düşük
8,9524
18:05419,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,45
|Açılış
|: 419,77
|
|Önceki Kapanış
|: 419,35
|
422,31
En Düşük
417,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRILC
|19,48
|13.255.750
|% 9,99
|
|SAYAS
|19,81
|19.586.747
|% 9,99
|
|GOZDE
|9,14
|334.652.006
|% 9,99
|
|JANTS
|624,20
|254.701.516
|% 9,99
|
|SANKO
|13,21
|52.189.997
|% 9,99
|
|POLTK
|333,90
|37.467.753
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,02
|759.489
|% -10,00
|
|CASA
|169,20
|2.297.404
|% -10,00
|
|FENER
|31,54
|13.262.633
|% -9,99
|
|UZERB
|52,75
|1.537.259
|% -9,98
|
|GARAN
|8,72
|1.260.117.408
|% -2,24
|
|SISE
|7,79
|1.018.735.867
|% 1,70
|
|THYAO
|14,69
|987.076.778
|% 1,31
|
|SASA
|45,18
|942.959.816
|% 0,22
|
|OTKAR
|436,00
|886.579.974
|% 8,22
|
|EKGYO
|2,23
|441.382.017
|% -2,62
|
|GARAN
|8,72
|1.260.117.408
|% -2,24
|
|SISE
|7,79
|1.018.735.867
|% 1,70
|
|USAK
|2,75
|305.800.224
|% 4,17
|
|KRDMD
|7,59
|861.253.625
|% -0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5369
|7,5442
|% -0,30
|
|Euro
|8,9965
|9,0050
|% -0,55
|
|Sterlin
|10,4483
|10,5007
|% -0,57
|
|Frank
|8,0942
|8,1429
|% -0,26
|
|Riyal
|2,0048
|2,0148
|% -0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.731
|7,07
|
|Altın Gr.
|420
|420
|0,25
|
|Cumhuriyet
|2.798
|2.841
|5,00
|
|Tam
|2.785
|2.857
|6,32
|
|Yarım
|1.346
|1.382
|3,06
|
|Çeyrek
|675
|691
|1,53
|
|Gümüş.Ons
|26,22
|26,26
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,06
|
|B. Petrol
|68,90
|68,90
|-0,32
|
Seans Raporu
18:05
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17:59LINK
Yüzde 7.05 oranında artışla 49.50 lira fiyatla işlem gören hissede 631, 026 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, DOHOL, GARAN
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 56 kaybederek (% -0.33 ) 1, 359
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KAPLM, SANKO, BRMEN, TRILC, BJKAS, LOGO, ULAS, JANTS, UMPAS, ESEN
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SONME, POLTK, UZERB, CASA, FENER