***LUKSK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
25.03.2021 18:45
***LUKSK******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
25.03.2021
Satım
65,00
4.381,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920648
BIST
18:051.394
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -19,50
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.433
En Düşük
1.394
18:057,9352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0142
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,9973
En Düşük
7,8757
18:059,3911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0062
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,5060
En Düşük
9,3073
18:05441,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,04
|Açılış
|: 441,76
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
447,85
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VERTU
|29,26
|83.604.696
|% 10,00
|
|KSTUR
|314,60
|782.410
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|119.680
|% 10,00
|
|IDEAS
|80,95
|12.765.491
|% 9,99
|
|SEYKM
|35,00
|59.982.479
|% 9,99
|
|DIRIT
|6,08
|221.485
|% -9,25
|
|SODSN
|39,52
|512.406
|% -9,15
|
|UFUK
|21,00
|394.169
|% -8,62
|
|SNPAM
|21,50
|1.013.191
|% -8,51
|
|BALAT
|7,33
|732.287
|% -8,49
|
|GARAN
|6,99
|3.543.406.613
|% -2,92
|
|SASA
|45,36
|1.868.589.992
|% -4,10
|
|KOZAL
|120,10
|1.292.839.921
|% 1,09
|
|THYAO
|12,67
|1.006.407.995
|% -2,61
|
|PETKM
|5,63
|963.076.439
|% 0,18
|
|GARAN
|6,99
|3.543.406.613
|% -2,92
|
|SKBNK
|1,21
|372.959.204
|% 1,68
|
|TSKB
|1,39
|316.935.844
|% -4,79
|
|EKGYO
|1,89
|382.912.011
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,16
|418.203.774
|% -3,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9302
|7,9352
|% 0,18
|
|Euro
|9,3647
|9,3911
|% 0,07
|
|Sterlin
|10,8601
|10,9145
|% 0,47
|
|Frank
|8,4187
|8,4694
|% -0,17
|
|Riyal
|2,1101
|2,1207
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|442
|442
|0,20
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|27,00
|
|Tam
|2.929
|3.004
|23,97
|
|Yarım
|1.415
|1.453
|11,60
|
|Çeyrek
|710
|727
|5,79
|
Seans Raporu
18:05
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17:59SANKO
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17:54TURGG
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 128.10 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 342 adet işlem