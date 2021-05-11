***LUKSK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
11.05.2021 18:46
***LUKSK******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
11.05.2021
Alım
250,00
15.125,00
11.05.2021
Satım
250,00
15.500,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936270
BIST
18:051.445
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -16,03
|Açılış
|: 1.448
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.456
En Düşük
1.438
18:058,2878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0156
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3232
En Düşük
8,2552
18:0510,1099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0715
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,1597
En Düşük
10,0247
18:05489,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,82
|Açılış
|: 488,98
|
|Önceki Kapanış
|: 488,49
|
491,28
En Düşük
485,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CEMAS
|1,32
|160.047.432
|% 10,00
|
|SERVE
|16,50
|876.152
|% 10,00
|
|ISGSY
|17,77
|36.260.716
|% 9,96
|
|CANTE
|5,59
|148.076.126
|% 9,82
|
|KARSN
|4,41
|531.819.085
|% 8,35
|
|JANTS
|69,25
|277.068.814
|% -9,95
|
|VAKFN
|12,60
|106.099.816
|% -9,94
|
|EMNIS
|23,56
|665.377
|% -9,80
|
|DZGYO
|2,03
|29.364.076
|% -9,78
|
|DIRIT
|5,29
|258.105
|% -8,79
|
|KRDMD
|8,58
|1.526.774.437
|% -1,49
|
|KOZAL
|127,30
|1.239.733.421
|% -0,93
|
|GARAN
|7,68
|1.142.638.311
|% -1,92
|
|PETKM
|6,63
|1.073.880.996
|% 0,30
|
|THYAO
|13,35
|1.016.120.480
|% -0,15
|
|EKGYO
|1,87
|331.620.743
|% -2,60
|
|KRDMD
|8,58
|1.526.774.437
|% -1,49
|
|YKBNK
|2,12
|343.142.776
|% -1,40
|
|PETKM
|6,63
|1.073.880.996
|% 0,30
|
|GARAN
|7,68
|1.142.638.311
|% -1,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2836
|8,2880
|% 0,19
|
|Euro
|10,1008
|10,1094
|% 0,71
|
|Sterlin
|11,7046
|11,7633
|% 0,49
|
|Frank
|9,1475
|9,2026
|% 0,04
|
|Riyal
|2,2042
|2,2152
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-1,83
|
|Altın Gr.
|489
|489
|0,71
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,48
|27,51
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,07
|
|B. Petrol
|68,36
|68,36
|0,04
|