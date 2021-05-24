***LUKSK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
24.05.2021 18:42
***LUKSK******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
24.05.2021
Alım
250,00
15.425,00
24.05.2021
Satım
250,00
16.000,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937593
BIST
18:051.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,34
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.458
En Düşük
1.442
18:058,3938
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0216
|Açılış
|: 8,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3750
|
8,4355
En Düşük
8,3755
18:0510,2574
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0019
|Açılış
|: 10,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2867
En Düşük
10,2161
18:05508,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,71
|Açılış
|: 508,37
|
|Önceki Kapanış
|: 509,08
|
511,27
En Düşük
506,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRILC
|42,90
|113.807.028
|% 10,00
|
|MERKO
|6,83
|18.712.292
|% 9,98
|
|TDGYO
|7,17
|12.153.007
|% 9,97
|
|SEYKM
|24,94
|28.065.495
|% 9,96
|
|BASCM
|14,27
|1.039.854
|% 9,94
|
|DERHL
|8,12
|22.789.211
|% -9,98
|
|KUTPO
|61,10
|182.204.616
|% -9,95
|
|SAYAS
|28,00
|38.354.459
|% -9,21
|
|FRIGO
|22,46
|38.138.925
|% -7,95
|
|ISBIR
|8.097,30
|4.466.079
|% -7,08
|
|GARAN
|8,08
|1.346.208.275
|% -0,98
|
|EREGL
|19,23
|823.101.746
|% 2,78
|
|KRDMD
|8,03
|756.061.192
|% 0,00
|
|ASELS
|15,39
|747.155.692
|% 1,58
|
|FENER
|33,46
|740.773.031
|% 6,49
|
|GARAN
|8,08
|1.346.208.275
|% -0,98
|
|KARSN
|5,04
|719.152.219
|% 4,13
|
|TSKB
|1,40
|199.334.118
|% 2,19
|
|YKBNK
|2,16
|298.409.914
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,98
|251.639.996
|% 1,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3879
|8,3938
|% -0,26
|
|Euro
|10,2468
|10,2574
|% -0,02
|
|Sterlin
|11,8385
|11,8979
|% -0,29
|
|Frank
|9,3151
|9,3712
|% -0,22
|
|Riyal
|2,2312
|2,2424
|% -0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|2,54
|
|Altın Gr.
|508
|508
|-0,67
|
|Cumhuriyet
|3.352
|3.403
|12,00
|
|Tam
|3.335
|3.419
|11,14
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|5,39
|
|Çeyrek
|809
|827
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|27,77
|27,79
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,48
|7,49
|0,03
|
|B. Petrol
|68,32
|68,32
|1,97
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AVISA
Yüzde 4.40 oranında artışla 19.00 lira fiyatla işlem gören hissede 227, 716 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 55 artarak (% 0.50 ) 1, 529
-
17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, EREGL, TRKCM
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17:58XU100
Endeks 1, 455 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 21 üstünde . İşlem hacmi 13, 785.00 milyon TL de
-
17:58MERKO
Yüzde 9.98 oranında artışla 6.83 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 761, 889 adet işlem