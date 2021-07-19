***LUKSK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
19.07.2021 13:01
***LUKSK******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
19.07.2021
Alım
250,00
11.570,00
19.07.2021
Satım
250,00
11.555,00
http://www.kap.org
12:351.352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -11,69
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.363
|
1.358
En Düşük
1.348
12:358,5762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0589
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,6122
En Düşük
8,5107
12:3510,1215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0178
|Açılış
|: 10,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,1528
En Düşük
10,0522
12:35498,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,90
|Açılış
|: 498,28
|
|Önceki Kapanış
|: 496,38
|
500,53
En Düşük
495,30
BIST En Aktif Hisseler12:35
|KARYE
|9,68
|128.255.336
|% 10,00
|
|HURGZ
|1,43
|7.862.774
|% 10,00
|
|KFEIN
|27,80
|26.896.761
|% 9,97
|
|EDATA
|9,82
|15.334.264
|% 9,97
|
|VBTYZ
|17,45
|84.238.878
|% 9,96
|
|EKIZ
|7,00
|137.894
|% -6,54
|
|OZBAL
|13,27
|17.271.035
|% -6,22
|
|SRVGY
|74,00
|5.085.578
|% -3,58
|
|MTRKS
|31,84
|12.900.409
|% -3,52
|
|ORMA
|27,60
|48.653
|% -3,16
|
|SASA
|29,90
|420.817.989
|% -1,39
|
|THYAO
|12,73
|226.609.756
|% -2,68
|
|GARAN
|8,27
|221.034.597
|% -0,96
|
|KRDMD
|7,26
|146.389.561
|% -1,63
|
|KARYE
|9,68
|128.255.336
|% 10,00
|
|PEKGY
|1,02
|63.716.220
|% -1,92
|
|YKBNK
|2,27
|118.083.461
|% -1,30
|
|SKBNK
|1,05
|53.012.626
|% -0,94
|
|EKGYO
|1,79
|66.046.923
|% -0,56
|
|GARAN
|8,27
|221.034.597
|% -0,96
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5695
|8,5734
|% 0,66
|
|Euro
|10,1170
|10,1228
|% 0,19
|
|Sterlin
|11,6925
|11,7511
|% 0,02
|
|Frank
|9,2916
|9,3476
|% 0,73
|
|Riyal
|2,2773
|2,2887
|% 0,59
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-4,47
|
|Altın Gr.
|498
|498
|1,40
|
|Cumhuriyet
|3.297
|3.347
|-15,00
|
|Tam
|3.285
|3.367
|-19,62
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|-9,49
|
|Çeyrek
|796
|814
|-4,75
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,17
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,93
|-0,10
|
|B. Petrol
|69,31
|69,31
|-4,28
|
Seans Raporu
12:35
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17:58
KGYO, SELVA, MEDTR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:43
EDATA, HURGZ, EUKYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:28
MEDTR, BLCYT, KFEIN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:13
VBTYZ, KFEIN, AVOD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:58
MERIT, GLBMD, SELVA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında