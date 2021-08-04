***LUKSK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
04.08.2021 18:40
***LUKSK******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
04.08.2021
Alım
750,00
35.205,00
04.08.2021
Satım
1.000,00
47.040,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954814
BIST
18:051.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 4,99
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.422
En Düşük
1.412
18:058,4731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0682
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4930
En Düşük
8,3721
18:0510,0676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0880
|Açılış
|: 10,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0676
En Düşük
9,9509
18:05493,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 3,98
|Açılış
|: 493,03
|
|Önceki Kapanış
|: 489,05
|
496,71
En Düşük
488,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISGSY
|10,67
|37.041.022
|% 10,00
|
|EMKEL
|2,97
|60.323.502
|% 10,00
|
|OZRDN
|9,03
|4.413.389
|% 9,99
|
|SAYAS
|26,20
|26.330.900
|% 9,99
|
|PENTA
|40,34
|44.805.038
|% 9,98
|
|METUR
|4,98
|192.957.250
|% -9,95
|
|SNKRN
|23,20
|877.807
|% -6,07
|
|TKURU
|215,00
|3.536.699
|% -5,91
|
|KGYO
|8,32
|36.798.067
|% -5,45
|
|SANFM
|21,50
|4.124.105
|% -4,95
|
|KOZAL
|106,00
|518.963.550
|% 1,24
|
|BIMAS
|63,40
|231.049.587
|% -1,09
|
|CEMAS
|1,37
|187.716.801
|% 3,01
|
|VBTYZ
|19,00
|187.678.721
|% 9,95
|
|EDATA
|16,31
|183.044.808
|% 9,98
|
|ODAS
|1,35
|127.329.488
|% 1,50
|
|IHLGM
|1,00
|43.862.840
|% 0,00
|
|PEKGY
|0,99
|18.164.459
|% 1,02
|
|AYDEM
|7,07
|129.316.129
|% 3,97
|
|GWIND
|3,73
|66.489.164
|% 1,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4693
|8,4731
|% 0,81
|
|Euro
|10,0163
|10,0676
|% 0,88
|
|Sterlin
|11,7490
|11,8079
|% 0,80
|
|Frank
|9,3046
|9,3606
|% 0,54
|
|Riyal
|2,2535
|2,2648
|% 0,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-3,37
|
|Altın Gr.
|493
|493
|3,75
|
|Cumhuriyet
|3.271
|3.321
|13,00
|
|Tam
|3.252
|3.334
|8,79
|
|Yarım
|1.572
|1.613
|4,25
|
|Çeyrek
|788
|806
|2,12
|
|Gümüş.Ons
|25,33
|25,38
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|0,02
|
|B. Petrol
|71,39
|71,39
|-1,02
|