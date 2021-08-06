***LUKSK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
06.08.2021 18:40
***LUKSK******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
06.08.2021
Alım
500,00
22.985,00
06.08.2021
Satım
250,00
11.650,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955610
BIST
18:051.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,98
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.441
En Düşük
1.425
18:058,6278
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1079
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,6422
En Düşük
8,5140
18:0510,1608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0539
|Açılış
|: 10,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0900
|
10,1870
En Düşük
10,0744
18:05488,80
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -5,38
|Açılış
|: 488,80
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,76
En Düşük
487,92
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGI
|3,55
|28.952.382
|% 9,91
|
|IDGYO
|4,81
|39.060.102
|% 9,82
|
|MERIT
|17,10
|1.042.070
|% 7,48
|
|ALBRK
|1,62
|52.557.194
|% 6,58
|
|BASCM
|12,90
|274.493
|% 6,35
|
|KRONT
|49,64
|114.583.129
|% -9,99
|
|EDIP
|4,43
|14.493.183
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|12.857.045
|% -9,75
|
|ISGSY
|10,73
|102.147.806
|% -8,53
|
|SEKUR
|23,06
|33.159.341
|% -8,49
|
|GARAN
|9,23
|2.187.790.942
|% -0,32
|
|SISE
|8,00
|939.801.779
|% 1,65
|
|THYAO
|12,83
|835.797.024
|% 0,55
|
|EREGL
|20,80
|720.231.220
|% 2,06
|
|SASA
|29,80
|705.092.118
|% 0,47
|
|GARAN
|9,23
|2.187.790.942
|% -0,32
|
|YKBNK
|2,47
|406.363.473
|% -0,80
|
|EKGYO
|1,82
|242.433.593
|% 0,55
|
|SISE
|8,00
|939.801.779
|% 1,65
|
|IZMDC
|2,91
|334.270.604
|% -2,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6244
|8,6278
|% 1,27
|
|Euro
|10,1496
|10,1608
|% 0,53
|
|Sterlin
|11,9310
|11,9908
|% 0,85
|
|Frank
|9,4038
|9,4604
|% 0,50
|
|Riyal
|2,2944
|2,3059
|% 1,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|-44,25
|
|Altın Gr.
|489
|490
|-4,62
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.295
|-33,00
|
|Tam
|3.233
|3.316
|-34,44
|
|Yarım
|1.562
|1.604
|-16,66
|
|Çeyrek
|784
|802
|-8,33
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,27
|-0,90
|
|Gümüş Gr.
|6,76
|6,77
|-0,13
|
|B. Petrol
|70,67
|70,67
|-0,62
|
Seans Raporu
18:05
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17:58ESCAR
Yüzde 5.56 oranında artışla 18.23 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 609, 174 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 88 artarak (% 0.39 ) 1, 269
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KTSKR, PENTA, SAFKR, SNKRN, GENIL, IDGYO, DAGI
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17:57
UZERB, DAGI, IDGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:57
DERIM, SANFM, AGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında