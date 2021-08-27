***LUKSK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
27.08.2021 19:08
***LUKSK******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
27.08.2021
Satım
250,00
11.020,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960859
BIST
18:051.458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 9,71
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.458
En Düşük
1.444
18:058,3777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0343
|Açılış
|: 8,3680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
8,3938
En Düşük
8,3220
18:059,8995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0438
|Açılış
|: 9,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8250
|
9,9174
En Düşük
9,8241
18:05487,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,07
|Açılış
|: 487,55
|
|Önceki Kapanış
|: 487,62
|
490,13
En Düşük
485,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|USAK
|1,76
|7.231.689
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,57
|12.714.415
|% 0,00
|
|METRO
|1,47
|2.486.774
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,63
|63.887.056
|% 0,00
|
|SEYKM
|19,58
|49.168.027
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,57
|12.714.415
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,63
|63.887.056
|% 0,00
|
|METRO
|1,47
|2.486.774
|% 0,00
|
|USAK
|1,76
|7.231.689
|% 0,00
|
|SEYKM
|19,58
|49.168.027
|% 0,00
|
|GARAN
|9,56
|1.072.883.462
|% 0,00
|
|THYAO
|12,68
|811.879.004
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,74
|666.406.355
|% 0,00
|
|GESAN
|23,18
|642.539.451
|% 0,00
|
|PETKM
|6,24
|502.171.188
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,56
|452.942.387
|% 0,00
|
|ODAS
|1,47
|218.163.570
|% 0,00
|
|GARAN
|9,56
|1.072.883.462
|% 0,00
|
|KARSN
|3,92
|427.155.953
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,74
|666.406.355
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3761
|8,3777
|% 0,41
|
|Euro
|9,8912
|9,8995
|% 0,44
|
|Sterlin
|11,4881
|11,5457
|% 0,35
|
|Frank
|9,0969
|9,1517
|% -0,26
|
|Riyal
|2,2260
|2,2371
|% 0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-6,37
|
|Altın Gr.
|487
|488
|-0,07
|
|Cumhuriyet
|3.237
|3.286
|28,00
|
|Tam
|3.219
|3.300
|3,12
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|1,51
|
|Çeyrek
|780
|798
|0,75
|
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,06
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,02
|
|B. Petrol
|72,10
|72,10
|0,40
|