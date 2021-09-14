***LUKSK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
14.09.2021 18:31
***LUKSK******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
14.09.2021
Alım
500,00
23.110,00
14.09.2021
Satım
500,00
23.235,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963811
BIST
18:051.434
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,85
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.438
|
1.444
En Düşük
1.429
18:058,4412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0150
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4280
|
8,4707
En Düşük
8,4072
18:059,9881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0285
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0179
En Düşük
9,9390
18:05489,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,78
|Açılış
|: 489,71
|
|Önceki Kapanış
|: 485,93
|
491,47
En Düşük
483,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MTRKS
|38,50
|231.131.592
|% 10,00
|
|BIOEN
|31,90
|295.431.761
|% 10,00
|
|CRFSA
|46,70
|9.675.214
|% 9,99
|
|ORCAY
|19,06
|19.893.243
|% 9,98
|
|TGSAS
|17,32
|13.487.150
|% 9,97
|
|SELVA
|9,18
|66.159.142
|% -10,00
|
|KTSKR
|77,85
|2.464.809
|% -9,95
|
|SELGD
|5,97
|20.520.968
|% -9,95
|
|EUHOL
|2,55
|40.620.886
|% -8,27
|
|DOGUB
|6,12
|27.049.841
|% -6,85
|
|GARAN
|9,56
|2.123.774.420
|% 1,81
|
|TUPRS
|106,70
|1.002.289.121
|% 2,99
|
|THYAO
|12,44
|815.729.110
|% 0,08
|
|YKBNK
|2,48
|644.799.902
|% 0,40
|
|BJKAS
|6,41
|595.903.282
|% -0,62
|
|YKBNK
|2,48
|644.799.902
|% 0,40
|
|GARAN
|9,56
|2.123.774.420
|% 1,81
|
|MRGYO
|1,16
|181.202.996
|% 6,42
|
|EKGYO
|1,85
|191.942.015
|% 0,54
|
|BJKAS
|6,41
|595.903.282
|% -0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4396
|8,4412
|% 0,18
|
|Euro
|9,9818
|9,9881
|% 0,29
|
|Sterlin
|11,6560
|11,7144
|% 0,22
|
|Frank
|9,1490
|9,2041
|% 0,53
|
|Riyal
|2,2439
|2,2552
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|9,86
|
|Altın Gr.
|490
|490
|4,00
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|-1,00
|
|Tam
|3.213
|3.294
|-1,62
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|-0,78
|
|Çeyrek
|779
|797
|-0,39
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,86
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,04
|
|B. Petrol
|73,37
|73,37
|-0,14
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:59XU100
Endeks 1, 436 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 19 altında . İşlem hacmi 11, 700.00 milyon TL de
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17:59CELHA
Yüzde -5.17 oranında düşüşle 6.42 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 668, 236 adet işlem
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17:57BNTAS
Yüzde -5.13 oranında düşüşle 3.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 849, 197 adet işlem
-
17:56ATEKS
Yüzde -3.73 oranında düşüşle 34.08 lira fiyatla işlem gören hissede 228, 006 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 27 kaybederek (% -0.18 ) 1, 260