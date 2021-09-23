***LUKSK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
23.09.2021 19:15
***LUKSK******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
23.09.2021
Alım
500,00
21.750,00
23.09.2021
Satım
750,00
33.015,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965053
BIST
18:051.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -6,00
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.407
|
1.417
En Düşük
1.394
18:058,7739
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,1220
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,8021
En Düşük
8,6232
18:0510,3274
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 0,2130
|Açılış
|: 10,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1355
|
10,3360
En Düşük
10,1002
18:05494,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,18
|Açılış
|: 494,11
|
|Önceki Kapanış
|: 491,93
|
502,14
En Düşük
490,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGGUB
|168,30
|46.481.013
|% 10,00
|
|YEOTK
|66,55
|203.733.195
|% 10,00
|
|BAGFS
|19,80
|3.319.171
|% 10,00
|
|OYLUM
|10,58
|23.906.596
|% 9,98
|
|GARFA
|12,38
|7.179.185
|% 9,95
|
|NUGYO
|9,65
|70.105.923
|% -9,98
|
|DESPC
|10,65
|30.792.622
|% -9,97
|
|AKYHO
|2,49
|171.490.712
|% -8,12
|
|BALAT
|9,60
|1.363.001
|% -7,51
|
|KTSKR
|59,60
|24.921.289
|% -5,40
|
|GARAN
|9,18
|3.316.228.784
|% -3,16
|
|THYAO
|13,33
|1.228.376.538
|% 1,06
|
|EREGL
|16,95
|1.080.324.068
|% 0,30
|
|YKBNK
|2,39
|891.272.349
|% -2,05
|
|AKBNK
|5,30
|779.004.909
|% -3,28
|
|YKBNK
|2,39
|891.272.349
|% -2,05
|
|GARAN
|9,18
|3.316.228.784
|% -3,16
|
|EKGYO
|1,82
|561.592.331
|% 1,68
|
|AKBNK
|5,30
|779.004.909
|% -3,28
|
|ODAS
|1,38
|178.611.979
|% 2,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7639
|8,7739
|% 1,41
|
|Euro
|10,3046
|10,3274
|% 2,11
|
|Sterlin
|12,0091
|12,0694
|% 2,24
|
|Frank
|9,4603
|9,5173
|% 1,70
|
|Riyal
|2,3303
|2,3420
|% 1,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.753
|-15,65
|
|Altın Gr.
|494
|494
|1,94
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.304
|-11,00
|
|Tam
|3.238
|3.322
|-9,97
|
|Yarım
|1.565
|1.607
|-4,82
|
|Çeyrek
|785
|803
|-2,41
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,71
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,08
|
|B. Petrol
|77,19
|77,19
|1,00
|
Seans Raporu
18:05
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17:59CEOEM
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 8.37 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 846, 573 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 2 kaybederek (% -1.20 ) 1, 493
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17:56XU100
Endeks 1, 397 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 72 altında . İşlem hacmi 16, 559.00 milyon TL de
-
17:56AKYHO
Yüzde -5.17 oranında düşüşle 2.57 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 292, 050 adet işlem
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17:55TRILC
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 12.44 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 802, 906 adet işlem