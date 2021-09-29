***LUKSK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
29.09.2021 18:33
***LUKSK******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
29.09.2021
Alım
500,00
22.690,00
29.09.2021
Satım
1.000,00
45.585,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965784
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.392
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.397
En Düşük
1.390
18:058,8945
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0225
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9431
En Düşük
8,8751
18:0510,3461
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0096
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3985
En Düşük
10,3139
18:05495,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,40
|Açılış
|: 495,22
|
|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
497,93
En Düşük
494,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VESTL
|28,90
|61.822.856
|% 8,38
|
|ADEL
|25,70
|3.643.411
|% 4,24
|
|RALYH
|6,52
|334.532.904
|% 0,00
|
|MAVI
|63,45
|48.060.823
|% 0,00
|
|VKGYO
|1,47
|14.371.318
|% 0,00
|
|RALYH
|6,52
|334.532.904
|% 0,00
|
|MAVI
|63,45
|48.060.823
|% 0,00
|
|VKGYO
|1,47
|14.371.318
|% 0,00
|
|TRGYO
|3,46
|57.242.724
|% 0,00
|
|ORGE
|5,88
|6.384.321
|% 0,00
|
|GARAN
|9,06
|1.691.800.927
|% 0,00
|
|THYAO
|13,78
|1.186.280.320
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,37
|570.882.199
|% 0,00
|
|TUPRS
|112,70
|563.442.249
|% 0,00
|
|SISE
|8,17
|549.588.766
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,37
|570.882.199
|% 0,00
|
|GARAN
|9,06
|1.691.800.927
|% 0,00
|
|TSKB
|1,21
|126.413.594
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,24
|503.466.526
|% 0,00
|
|THYAO
|13,78
|1.186.280.320
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8899
|8,8945
|% -0,25
|
|Euro
|10,3245
|10,3461
|% -0,09
|
|Sterlin
|11,9324
|11,9923
|% 0,02
|
|Frank
|9,4951
|9,5523
|% -0,03
|
|Riyal
|2,3661
|2,3779
|% -0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|3,33
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,34
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.324
|-1,00
|
|Tam
|3.256
|3.338
|-1,20
|
|Yarım
|1.574
|1.615
|-0,58
|
|Çeyrek
|789
|807
|-0,29
|
|Gümüş.Ons
|21,53
|21,56
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,01
|
|B. Petrol
|77,85
|77,85
|-0,24
|